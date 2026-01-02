  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 2026 yılına ilişkin MTV için ödeme dönemi başladı
Takip Et

2026 yılına ilişkin MTV için ödeme dönemi başladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2026 yılına ilişkin MTV için ödeme dönemi başladı
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

Hangi araçlar MTV avantajı sunuyor? İşte ikinci elde yaşı genç ve ucuz 10 otomobil modeli...Hangi araçlar MTV avantajı sunuyor? İşte ikinci elde yaşı genç ve ucuz 10 otomobil modeli...Otomotiv
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar bitti derken yeniden başlıyor! Tarih verildi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Kar bitti derken yeniden başlıyor! Tarih verildi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Gündem
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildiKırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildiGündem

 