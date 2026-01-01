2026 yılında gelir vergisi dilimleri güncellendi: Çalışanlar yüksek orana daha geç girecek

Türkiye’de 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332) ile, yeniden değerleme oranı (yüzde 25,49) doğrultusunda vergi dilimleri önemli ölçüde artırıldı.

Bu düzenleme sayesinde ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri, daha yüksek gelir seviyelerine kadar düşük vergi dilimlerinde kalabilecek ve yıl içinde daha geç üst dilimlere (yüzde 35 ve yüzde 40) geçiş yapacak.

2026 Gelir Vergisi Tarifesi (1 Ocak 2026’dan İtibaren)

Yeni tarifede ücret gelirleri (maaş, ücret vb.) ile ücret dışı gelirler (ticari kazanç, kira, menkul sermaye iradı vb.) arasında üçüncü dilimden itibaren fark bulunuyor. İşte detaylı tablo:

Ortak Dilimler (Ücret ve ücret dışı):

• 190.000 TL’ye kadar → yüzde 15

• 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası → yüzde 20

Ücret dışı gelirler için devam:

• 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası → yüzde 27

• 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, fazlası → yüzde 35

• 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, fazlası → yüzde 40

Ücret gelirleri (Maaş vb.) için özel uygulama (3. dilimden itibaren farklı):

• 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası → yüzde 27

• 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL, fazlası → yüzde 35

• 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL, fazlası → yüzde 40

Ayrıca yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak tutar 12.000.000 TL olarak tespit edildi.

Neler değişti, kimler kazandı?

• İlk dilim sınırı önceki döneme göre yaklaşık yüzde 20’den fazla artırılarak 190 bin TL oldu.

• Ücretliler için üçüncü dilim 1.500.000 TL’ye çıkarıldı → Bu, orta ve üst gelir grubundaki çalışanların yıl içinde daha uzun süre yüzde 20-yüzde 27 bandında kalmasını sağlayacak.

• Yüksek gelir grupları için en üst dilim (yüzde 40) eşiği 5.300.000 TL olarak korundu ve artırıldı.

Bu değişiklikler, enflasyonist ortamda çalışanların ve serbest meslek erbaplarının vergi yükünü bir miktar hafifletmeyi amaçlıyor. Özellikle asgari ücret ve orta gelir grubundaki ücretliler, 2026 yılında daha az vergi dilimi geçişi yaşayarak net gelirlerinde görece iyileşme görebilecek.

Tüm bu düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacak. Mükelleflerin maaş bordroları, muhtasar beyannameleri ve yıllık beyannamelerinde yeni tarifeye göre işlem yapılması gerekiyor.