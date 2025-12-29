2026 yılının ekonomide kritik tarihleri belli oldu

Küresel ekonomide 2025 yılında belirsizlik ve gerilimler hâkim olurken, 2026 yılında da ekonomide beklentiler çok değişkenlik göstermiyor. Ancak yatırımcıların ve piyasaların yol haritası için önemli bir gösterge olan ekonomik takvim belli oldu.

Merkez bankalarının toplantıları, TCMB enflasyon raporları, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeler, dünyada seçimler, MSCI endeks değişiklikleri için kritik tarihler neler?

İşte, Matriks Haber’in hazırladığı 2026 yılı ekonomi takvimi: