2026 yılının ekonomide kritik tarihleri belli oldu
Dünyada ve Türkiye’de piyasalar 2026’ya hazırlanırken, ekonomide en kritik tarihler de belli oldu. Masa üstüne kaydedip, önemli tarihleri unutmamak için önemli bir çalışma olan 2026 ekonomik takviminde neler var?
Küresel ekonomide 2025 yılında belirsizlik ve gerilimler hâkim olurken, 2026 yılında da ekonomide beklentiler çok değişkenlik göstermiyor. Ancak yatırımcıların ve piyasaların yol haritası için önemli bir gösterge olan ekonomik takvim belli oldu.
Merkez bankalarının toplantıları, TCMB enflasyon raporları, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeler, dünyada seçimler, MSCI endeks değişiklikleri için kritik tarihler neler?
İşte, Matriks Haber’in hazırladığı 2026 yılı ekonomi takvimi: