2026'da dolar ve faiz nasıl hareket eder? Hollandalı bankadan yeni tahmin

ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik son değerlendirmelerinde, dolar/TL kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz politikalarına ilişkin güncel tahminlerini açıkladı. Kur beklentilerinin yanı sıra, TCMB'nin aralık ayında faiz indirimine gideceğini ve gelecekte para politikasının şekillenmesinde rezervler ile dolarizasyonun da önemli rol oynayacağını belirtti.

2026 için dolar/TL tahmini

Kur tahminlerine göre, dolar/TL'nin 2025 yılının dördüncü çeyreğini 43,50 seviyesinde tamamlaması bekleniyor. 2026 yılı için ise, ilk çeyrek tahmini 46,15, ikinci çeyrek tahmini 48,40, üçüncü çeyrek tahmini 50,35 ve dördüncü çeyrek tahmini 52 olarak belirlendi.

Faiz gelecek yıl yüzde 27 düzeyine geriler

Para politikası tarafında ise ING Global, TCMB'nin aralık ayında 100 baz puanlık yeni bir indirimle gösterge faizi yüzde 38,5'e çekeceğini öngörüyor. Ayrıca, gelecek yıl TCMB politika faizinin yüzde 27 düzeyine ineceği tahmin ediliyor. Gelecek dönemde para politikasının görünümünü tek başına enflasyonun değil, rezervler ve dolarizasyon gelişmelerinin de belirleyeceği vurgulanırken, TCMB'nin reel faizi yüksek tutmaya devam etmesi beklentisi de dile getirildi.