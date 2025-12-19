2026'da ücret desteği kapsamında 1,09 trilyon lira vergiden vazgeçilecek

CANAN SAKARYA/ANKARA

Bakan Işıkhan TBMM’de 2026 Yılı bütçe sunumunda, bin lira olarak verilen asgari ücret desteği kapsamında 2025’in ilk dokuz ayında 1.5 milyon iş yerine toplamda 46.8 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, asgari ücrete sağlanan vergi muafiyeti nedeniyle 2026’da toplam 1 trilyon 92 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini söyledi. Işıkhan, bu tutarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 bütçe teklifi tutarının 2 katından daha fazla olduğuna dikkat çekti.

İstihdamı yıllık ortalama 842 bin kişi artırmayı hedefliyoruz

SGK’nin gelirlerinin giderlerini karşılama oranının 2025 yılı sonunda yüzde 95.3’e çıkmasını öngördüklerini kaydeden Işıkhan, prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını karşılama oranının ise yüzde 75.1 olduğunu söyledi. Işıkhan, SGK açığının millî gelire oranının ise 2025 yıl sonu itibarıyla 0,42’’ye kadar düşmesini beklediklerini belirtti. İşverenlerinin mali yükünü prim teşvikleri ve desteklerle hafiflettiklerini anlatan Işıkhan, 1 Ocak 2023-30 Eylül 2025 döneminde yaklaşık 2 milyon iş yerine 13 milyon 222 bin sigortalıdan dolayı toplam 890 milyar lira teşvik sağladıklarını söyledi.

Ekim ayında istihdamın tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Işıkhan, iş gücünün 157 bin kişi artarak 35.8 milyona, istihdam edilenlerin sayısının ise, 185 bin kişi artarak 32.8 milyona yükseldiğini kaydetti. Işıkhan, “İşsiz sayısı 27 bin kişi azalmış, işsizlik oranı yüzde 8.5’e gerileyerek son 30 aydır tek haneli seyrini sürdürmektedir. Önümüzdeki 3 yılda istihdamı yıllık ortalama 842 bin kişi artırmayı hedefliyoruz. Son verilere göre, gençlerde işsizlik oranının, yüzde 15.6’ya gerilemesi, eğitimde ve istihdamda yer almayan genç oranının, yüzde 25.4’e gerilemesi uyguladığımız politikaların en somut sonuçlarıdır. 2002’den bugüne kadar, 5.5 milyon kadın, 561 bin engelli ve yine yaklaşık 5.5 milyon genç, İŞKUR’un hizmetleriyle, iş sahibi olmuştur” dedi.