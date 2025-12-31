2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifeleri belli oldu

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere çeşitli tarifeler ile mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşmişti.

Yeniden değerleme oranı kapsamında bazı vergi ve harçlar güncellenirken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere çeşitli tarifeler ile mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da yenilendi.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı.

Yayımlanan tebliğle 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilimi ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya yükseltildi.

Ücret geliri elde edenler için üçüncü gelir dilimi 1 milyon 200 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarıldı. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarife kapsamında, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst vergi dilimlerine tabi olacak. Ayrıca, günlük 240 lira olan yemek parası istisnası 300 liraya, 126 lira olan yol parası istisnası ise 158 liraya yükseltildi. İstisna ve indirim tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı Gelir vergisinde kazanç unsurlarına göre düzenlenen ve çok sayıda mükellefin yararlandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında güncellendi. Bu kapsamda, kira gelirlerinde 47 bin lira olan istisna tutarı 58 bin liraya, değer artış kazançlarında 120 bin lira olan istisna tutarı 150 bin liraya, arızi kazançlarda 280 bin lira olan istisna tutarı 350 bin liraya çıkarıldı. Tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verme sınırı 22 bin lira olarak belirlendi. Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirilebilecek tutarlarda da artış yapıldı. Buna göre, binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 37 bin liradan 46 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı ise 2 milyon 100 bin liradan 2 milyon 600 bin liraya yükseltildi.

Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri artırıldı Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli bireylerin gelirlerinin bir kısmı, engellilik indirimi yoluyla vergiden istisna tutuldu. Engellilik derecesine göre aylık 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 3 bin, 7 bin ve 12 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2 milyon 873 bin 900 liraya yükseltildi. Veraset, intikal ve esnaf vergilerine ilişkin istisna tutarları Yapılan düzenlemelerle vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletildi ve evlerinde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri platformlar üzerinden satanlar da muafiyet kapsamına alındı. Bu çerçevede, 1 milyon 580 bin lira olan muafiyet limiti, yeniden değerleme oranı doğrultusunda 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı. Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatına ilişkin bazı had ve tutarlar da güncellendi. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini süresinde veren ve vergilerini zamanında ödeyen uyumlu mükelleflerin yararlandığı 5 puanlık vergi indirimi için uygulanabilecek üst limit, yeniden değerleme oranı esas alınarak 9,9 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltildi.