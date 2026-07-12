2026'nın ilk yarısında en çok 1 lira basıldı: İki madeni para rafa kalktı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2026'nın ilk altı ayında piyasaya sürülen madeni para miktarı 169 milyon 960 bine ulaştı. Ocak-haziran döneminde dolaşıma giren bu paralarla birlikte tedavüldeki madeni para sayısı artışını sürdürdü.

Türkiye'de bu yılın ilk altı ayında vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girdi. Listede iki madeni paranın bu yıl hiç basılmadığı görüldü.

6 ayda 90 milyon adet dolaşıma girdi

Söz konusu dönemde basılan madeni paraların dağılımına bakıldığında, adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olduğu görüldü. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti.

En düşük madeni paralara talep yok

Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı. Daha önce yapılan açıklamada 1 ve 5 kuruşların ilave talep gelmediği için basılmadığı belirtilmişti.

Geçen yıl tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunulmuştu.