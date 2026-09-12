2027-2029 Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi Resmî Gazete'de
2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 2026/10 sayılı "2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları" Genelgesi, 12 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmidi.
Genelge, doğrudan yeni bir yatırım bütçesi açıklamak yerine, bakanlıklar ve diğer tüm kamu kurumlarının önümüzdeki üç yıllık döneme (2027-2029) ait yatırım tekliflerini hazırlarken uymak zorunda oldukları sıkı kuralları ve mali disiplin esaslarını belirlendi.
Genelgenin ekinde, detaylı teknik kuralları içeren “2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” de yer aldı.
Genelgenin Öne Çıkan Temel Unsurları
- Kamuda Sıkı Tasarruf ve Seçicilik: Kamu maliyesinde disiplini korumak adına kamu yatırımlarında azami oranda seçici olunacaktır. Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmeyecektir.
- Mevcut Projelere Öncelik: Mevcut kamu kaynakları, öncelikle fiziki gerçekleşmesi yüksek olan, en kısa sürede tamamlanabilecek ve ekonomiye hızla kazandırılabilecek devam eden projelere tahsis edilecektir. [
- OVP ile Tam Uyum: Yatırım teklifleri, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2027-2029 Dönemi Orta Vadeli Program (OVP) makroekonomik hedefleri, bütçe büyüklükleri ve 12. Kalkınma Planı ilkeleri temel alınarak şekillendirilecektir.
- Dijital Süreç: Kamu kurumları yatırım tekliflerini ve ilgili veri girişlerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi platformu olan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAsYİS) üzerinden yürütecektir.