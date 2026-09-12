2027-2029 Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi Resmî Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 2026/10 sayılı "2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları" Genelgesi, 12 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmidi.

Genelge, doğrudan yeni bir yatırım bütçesi açıklamak yerine, bakanlıklar ve diğer tüm kamu kurumlarının önümüzdeki üç yıllık döneme (2027-2029) ait yatırım tekliflerini hazırlarken uymak zorunda oldukları sıkı kuralları ve mali disiplin esaslarını belirlendi.

Genelgenin ekinde, detaylı teknik kuralları içeren “2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” de yer aldı.

Genelgenin Öne Çıkan Temel Unsurları