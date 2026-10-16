2027 yılı bütçe teklifi TBMM’ye sunuldu: Görüşmeler 21 Ekim’de başlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hazırlanan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Görüşmelerin bir ay sürmesi bekleniyor.
Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesi beklenirken, bütçe görüşmelerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 21 Ekim Çarşamba günü yapacağı sunumla başlaması öngörülüyor.
Bütçe teklifi plan ve bütçe komisyonuna sevk edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına iletildi. Teklifin, Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesi bekleniyor.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin yanı sıra 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporları da komisyonda ele alınacak.
Görüşmelerin yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarına ilişkin komisyon görüşmelerinin yaklaşık bir ay sürmesi öngörülüyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştireceği sunumla başlayacak.
Cevdet yılmaz’ın sunumunun ardından görüşmelere ara verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın komisyonda yapacağı sunumun ardından, komisyon üyelerinin hazırlıklarını tamamlaması amacıyla görüşmelere bir hafta ara verilecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki müzakerelerin tamamlanmasının ardından 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.