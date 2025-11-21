21 Kasım 2025 çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL?

Güne sakin bir başlangıç yapan çeyrek altın, alış 9.341 TL, satış 9.435 TL bandında işlem görüyor. Sabah saatlerinde fiyatlarda %0,45 oranında hafif bir düşüş meydana geldi. Buna karşın haftalık grafik incelendiğinde çeyrek altının istikrarlı seyrini koruduğu ön plana çıkıyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorusu yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

21 Kasım 2025 çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın, 22 ayar olup 1,75 gram ağırlığa sahiptir. Saf altın oranı %91,6 olan çeyrek altın; yatırım, takı ve hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türleri arasında öne çıkıyor. Bu nedenle “çeyrek altın 24 ayar mı, kaç gramdır?” gibi sorular da sıkça sorgulanıyor.

Ekonomistlere göre çeyrek altının geleceği; küresel enflasyon, dolar kuru ve ons altın tarafındaki hareketlere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek. 2025 senesi genel beklentileri, uzun vadede yukarı yönlü seyrin muhafaza edilebileceği yönünde olsa da kısa vadeli dalgalanmaların sürmesi öngörülüyor.

Altın yatırımcılarının aklındaki bir diğer soru ise "Çeyrek altın mı, gram altın mı?" gram altın daha nakit olsa da çeyrek altın fiziki yatırım ve muhafaza bakımından yoğun talep görüyor.

Bugün için çeyrek altının bozdurma fiyatı 9.341 TL olarak kaydedildi.