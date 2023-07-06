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21 lisanssız RES başvurusu onaylandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 21 lisanssız RES başvurusunu onayladığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) başvurusunu onayladı.

Bakanlık, internet sitesinde lisanssız RES başvurularının teknik değerlendirme sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ için yapılan 21 lisanssız RES başvurusu onaylandı. Söz konusu illerde toplam 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu gücü planlanıyor.

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