218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.