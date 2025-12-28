  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
Takip Et

218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 218 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Satışı yasaklandı: Ünlü markanın bir ürünü piyasadan toplatılıyorSatışı yasaklandı: Ünlü markanın bir ürünü piyasadan toplatılıyorEkonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorEFT ve havale işlemlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorEkonomi
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar, hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerMeteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar, hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerGündem