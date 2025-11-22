22 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

22 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar? Piyasaların hafta sonu sebebiyle kapalı olması, altın fiyatlarının cuma gecesi kapanış bandına sabitlenmesine sebep oldu. Dolayısıyla gün süresince gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altınındaki fiyatlarda herhangi bir farklılık öngörülmüyor. Peki 22 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar? İşte Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları:

22 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar?

Günün sabitlenen fiyatlarına göre gram altın 5.552 TL, çeyrek altın 9.437 TL, yarım altın 18.873 TL, tam altın ise 37.645 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor?

Cumhuriyet altını 37.596 TL’den satışa sunulurken, Kapalıçarşı’daki beşli altın 190.538 TL seviyelerinde bulunuyor. Öte yandan hediye amaçlı tercih edilen 0.50 gram 22 ayar altın, kuyumcular ve çevrim içi platformlarda 3.250 TL ile 3.500 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Kapalıçarşı ve kuyumcu fiyatlarında bugün genel görünüm durağan. Haftanın son kapanışında yaşanan küçük çaplı düşüşler, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında hafif gerileme şeklinde yansımış durumda. Has altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın en çok takip edilen ürünler arasında yer almaya devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki değişim; döviz kurları, ons altın değeri, küresel ekonomik gelişmeler, faiz kararları ve jeopolitik riskler tarafından belirleniyor. Ancak bugün piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatlarında yeni bir hareketlilik beklenmiyor. Yatırımcılar için sakin fakat takip edilmesi gereken bir gün.