22 Mayıs 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edildi

"Finansal Okuryazarlık Günü ile İlgili 2025/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi", Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, finansal okuryazarlığın yalnızca bireylerin kişisel bütçelerini yönetmeleri açısından değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin genel istikrarı ve direnci açısından da stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Sermaye piyasalarına olan güvenin artırılması, yatırım kültürünün geliştirilmesi ve finansal tüketicilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi, genelgenin ana amaçları arasında yer aldı.

Genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Finansal okuryazarlık, yalnızca bireylerin kişisel bütçelerini yönetebilmeleri açısından değil, aynı zamanda toplumun genel refahının artırılması ve finansal sistemin istikrarının sağlanması ile Ülkemizin ekonomik direncinin güçlendirilmesi bakımından da stratejik öneme sahiptir.

Ülkemizde sermaye piyasasına yatırım kültürünün oluşturulması, mevcut ve potansiyel yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güveninin ve farkındalığının artırılması için okul öncesi ve okul çağındaki çocuklardan gençlere, hane halkından piyasa profesyonellerine kadar belirlenmiş farklı hedef kitlelerine ihtiyaçları ve donanımları gözetilerek, uygun iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir.

Dijitalleşme ile birlikte çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlere yönelik yatırımcıların ve finansal tüketicilerin bilgi düzeyinin artırılarak piyasa risklerine karşı korunabilmeleri ve bilinçli tercihler yaparak isabetli kararlar alabilmeleri için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması elzemdir. Bu kapsamda finansal eğitimin sürekli hale getirilmesi ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması; giderek karmaşık hale gelen finansal piyasaların bilinirliğini ve farklı kesimlerin finansal piyasalara güvenli bir şekilde katılım olanağını artırarak, ekonomik kalkınmamıza da katkı sağlayacaktır.

5/6/2014 tarihli ve 29021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/10 sayılı Genelge ile 'Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları' çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ülke çapında yürütülen finansal eğitim eylem planı çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirilmiştir.

Finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl Sermaye Piyasası Kurulunun koordinasyonunda 22 Mayıs tarihi 'Finansal Okuryazarlık Günü' olarak kutlanacaktır.

Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."