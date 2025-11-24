24 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar? Hafta başı gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda?

Hem düğün hazırlığında bulunanların hem de yatırım maliklerinin yakından takip ettiği altın piyasasında bugün düşüş eğilimi ön plana çıktı. Peki güncel altın fiyatları ne durumda? Gram altın yükseliyor mu, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte sabah saatleri itibarıyla son güncel altın fiyatları…

24 Kasım 2025 güncel altın fiyatları:

Gram altın: Alış 5.536,97 TL – Satış 5.537,33 TL (▼ %0,20)

Çeyrek altın: Alış 8.857,56 TL – Satış 9.079,00 TL (▼ %0,18)

Yarım altın: Alış 17.715,12 TL – Satış 18.158,00 TL (▼ %0,18)

Tam altın: Alış 35.430,24 TL – Satış 36.205,28 TL (▼ %0,18)

Cumhuriyet altını: Alış 38.258,00 TL – Satış 38.836,20 TL (▼ %0,26)

Ata altın: Alış 37.932,28 TL – Satış 38.671,21 TL (▼ %0,10)

22 ayar bilezik: Alış 5.011,11 TL – Satış 5.371,38 TL (▼ %0,20)

Bu fiyatlar anlık olarak değişebilmektedir. Bu sebeple altın fiyatlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın bugün 9.079 TL satış, 8.857 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. Düğün ve takı sektöründe en çok tercih edilen ürünlerden biri olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Güvenli liman olarak görülen Cumhuriyet altını bugün 38.836 TL’den satılıyor, alış fiyatı ise 38.258 TL olarak kaydedildi.

Bilezik fiyatları ne kadar?

Takı alışverişi yapanların sıkı bir şekilde takip ettiği 22 ayar bilezik bugün 5.371 TL satış, 5.011 TL alış fiyatından işlem görüyor.

Gram altın düşüyor mu?

Bugünün en çok sorgularından biri olan “Gram altın bugün kaç TL?” sorusu, 24 Kasım 2025 itibarıyla 5.537 TL satış fiyatıyla cevap buldu. Gram altın güne sınırlı bir düşüşle başlarken, yatırımcıların odağında ons altın ve dolar kurundaki hareketlilik yer alıyor.