AB, Türkiye'ye 2,4 milyar Euro'luk doğrudan yatırım yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Varhelyi, Türkiye ile AB'nin, ilişkileri yeniden canladırmayı taahhüt ettiğini belirterek, Türkiye'nin "kilit ortak" olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye'den yapılan vize başvurularında yüzde 30'luk artış olduğunu ifade eden Varhelyi, Bakan Fidan ile vize alımının kolaylaştırılması konusunda da görüştüklerini kaydetti.

2,4 milyar euroluk doğrudan yatırım

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, "(AB-Türkiye Yatırım Fonu) 2,4 milyar euroluk doğrudan yatırımı mobilize etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Varhelyi ayrıca, Türkiye ile AB'nin ticaret hacminde geçen yıl rekor seviyeye ulaşıldığını; 200 milyar euronun üstüne çıkıldığını aktardı.