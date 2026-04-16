24 yıldır imar yok: İstanbul'da taşınmaz satışı gerçekleşecek
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz Mahallesi'nde bulunan tarla niteliğindeki taşınmazın satışı gerçekleşecek.
Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'daki Istakoz Sırtı mevkisindeki tarla niteliğindeki taşınmazları kapalı teklif usulü ihale edecek.
Kemerburgaz'da 1396 parseldeki 2 bin 260 metrekarelik taşınmaz için 110 milyon 740 bin lira, 2 bin 840 parseldeki taşınmaz için ise 115 milyon 183 bin lira muhammen bedel ortaya çıktı.
İhaleler 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30 ve 11:00 saatlerinde gerçekleşecek.
NTV'nin aktardığına göre, 13 Kasım 2002 tarihinden bu yana her iki parsel için de imar planı görünmüyor.