24 yıldır imar yok: İstanbul'da taşınmaz satışı gerçekleşecek

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'daki Istakoz Sırtı mevkisindeki tarla niteliğindeki taşınmazları kapalı teklif usulü ihale edecek.

Kemerburgaz'da 1396 parseldeki 2 bin 260 metrekarelik taşınmaz için 110 milyon 740 bin lira, 2 bin 840 parseldeki taşınmaz için ise 115 milyon 183 bin lira muhammen bedel ortaya çıktı.

İhaleler 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30 ve 11:00 saatlerinde gerçekleşecek.

NTV'nin aktardığına göre, 13 Kasım 2002 tarihinden bu yana her iki parsel için de imar planı görünmüyor.