25 bin konutluk sosyal konut projesine 6 gün içinde rekor başvuru

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan sosyal konut projesine, başvurular 6 gün içinde 40 bini geçti.

Toplamda 25 bin konutluk projenin ilk etabı olan Egeşehir Menemen Konutları’nın tanıtım töreninin ardından 6 günde 40 binin üzerinde başvuru yapıldı.

120 ay vade ve 15 bin TL'den başlayan taksit

Orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunan projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki ana yürütücüsü olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi’ne (Egeşehir AŞ) 6 günde 40 binin üzerinde başvuru yapıldı. 120 ay vade ve 15 bin TL’den başlayan taksitlerle ödenecek proje için binlerce kişi telefon ve mesaj yoluyla Egeşehir AŞ’ye ulaşmaya çalıştı.

Projeyle İzmirlilerin ev kirasından daha düşük bedellerle ev sahibi olması hedefleniyor. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Proje, asgari ücrete endeksli yapısıyla erişilebilir bir sosyal konut projesi olarak Türkiye’de model olacak nitelikte.

İlk etap 2027'de teslim edilecek

3 bin 100 konut için satış ofisi kurulumu ve ilk satışlar ise Nisan ayı itibarıyla başlıyor. Tüm etaplar için yapım ihalesinin ardından 2 yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. 400 dairenin bulunduğu 1. Etap için Mayıs 2025’te temelin atılması, Mayıs 2027’de ise anahtar teslimi hedefleniyor. 2. Etap Temmuz 2025’te, 3. Etap Eylül 2025’te, 4. Etap ise Kasım 2025’te başlayacak.