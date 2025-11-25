  1. Ekonomim
  3. 25 Kasım 2025 bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları...
25 Kasım 2025 bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları...

Düğün sezonu yaklaşıyor. Yaz ayına girmeden önce herkesin yakından takip ettiği konulardan biri de bilezik fiyatları. Peki altın fiyatlarının dengeye oturmasından sonra bilezik fiyatları ne kadar oldu? Ayarına göre bilezik fiyatları ve tüm detaylar...

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bilezik fiyatları yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Altın piyasasında dalgalanmanın yerini daha dengeli bir seyre bırakması, “Bugün bilezik kaç lira?”, “22 ayar bilezik gram fiyatı ne oldu?” sorularının yoğun şekilde aranmasına neden oluyor. Hem yatırım amaçlı hem de takı olarak en çok tercih edilen 22 ayar bilezik, güncel rakamlarıyla dikkat çekiyor.

25 Kasım 2025 bilezik fiyatları

25 Kasım 2025 Salı günü saat 09.18 itibarıyla 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5.257,63 TL olarak kaydedildi. Gün içi değişim oranları, alış–satış farkı ve piyasanın genel yönü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarının sakin seyrettiği bu dönemde bilezik fiyatları da benzer şekilde istikrarlı bir görünüm sergiliyor.

ALIŞ(TL) 5.257,45 SATIŞ(TL) 5.293,96 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.325,06 -0,58 % Güncelleme saati: 12.47

