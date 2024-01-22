2,5 milyar lira değerinde eşya, e-ihale ile ekonomiye kazandırıldı

Ticaret Bakanlığı, e-ihale uygulamasıyla tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışına ilişkin açılama yaptı. Açıklamaya göre, geçen yıl 2,5 milyon lira değerinde eşya kamu bütçesine ve ülke ekonomisine kazandırıldı.

Açıklamada, 2023 yılında gerçekleştirilen toplam 12 bin 16 ihaleden 10 bin 189’unda satış gerçekleştirilerek 3 bin 494 araç satışından yaklaşık 1 milyar 440 milyon lira, 6 bin 695 eşya grubu satışından 894 milyon lira olmak üzere, toplam 2 milyar 334 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği bilgisine yer verildi.

2023 yılındaki 85 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 37’sini elektronik eşya, yüzde 14’ünü küçük ev aletleri, yüzde 5’ini pamuk, yüzde 4’ünü demir çelik, yüzde 3’ünü ahşap ürünler, yüzde 2’sini giyim eşyası oluşturdu.

Ayrıca 2022 yılına göre, araç satışlarında yüzde 55, eşya satışlarında yüzde 50 ve hasılatta ise yüzde 53 oranında artış sağlandı.

2023 yılında e-ihale yöntemi ile yapılan satışlarda 13 milyon 400 bin lira değerinde bin 348 adet robot süpürge, 4 milyon 525 bin lira değerinde 192 bin 738 kilogram ayçiçek yağı, 2 milyon 725 bin lira değerinde 892 adet yürüyüş bandı, 8 milyon 100 bin lira değerinde brüt 254,68 gram pırlanta, 2 milyon 130 bin değerinde 16 bin 530 gram kaju cinsi bekletilmeyecek gıda da yer aldı.

Satış öncesi uygunluk belgeleri alınıyor

Ticaret Bakanlığı’na bağlı tasfiye idareleri, satışa sunacakları eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına etkilerini göz önünde bulundurarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alıp uygunluk analizlerini yaptırdıktan sonra eşyayı satışa sunuyor. Bu kapsamda gıda ürünlerinin ihaleye sunulması halinde uygunluk raporları da e-ihale sisteminde isteklilerin görüşüne sunuluyor.

Yüzde 120'lik hasılat artışı

Açıklamaya göre, elektronik ihale uygulamasının yanı sıra, perakende satış mağazaları aracılığıyla da tasfiyelik eşya satışı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2023 yılında satış mağazalarımızda toplam 179 bin 993 satış yapılarak bu satışlardan; elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti vb.) grubunda 87 milyon lira, giyim tekstil grubunda 17 milyon lira, oyuncak grubunda 9 milyon lira, küçük el aleti/hırdavat grubunda 6 milyon lira olmak üzere toplamda 152,2 milyon lira hasılat elde edildi. Böylece 2022 yılına göre 2023’te kamu bütçesi için yaklaşık yüzde 120 oranında hasılat artışı sağlandı.