25 milyon TL'lik kaçak tütün ürününe el konuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Bursa'da gerçekleştirilen tütün kaçakçılığı operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nin, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ve Bursa Jandarma İl Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleriyle kaçak sigara üretim tesisine müşterek operasyon yaptığını belirten Bolat, "Operasyonda yaklaşık 25 milyon lira değerinde satışa hazır vaziyette, 520 bin doldurulmuş sigara, 30 bin sigara filtresi, 85 kilogram tütünle birlikte kaçak sigara üretiminde kullanılan sigara üretim makinesi ele geçirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Gümrük Muhafaza ekipleri ile Jandarma birimlerini başarılı operasyondan ötürü tebrik ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak başta terör örgütleri olmak üzere bütün suç örgütlerinin finans kaynaklarının önünü kesmek, haksız yoldan kazanç elde etmek isteyen odakların yasa dışı ticaretlerine son vermek için çalışmalarımız tüm hassasiyetiyle devam edecektir."