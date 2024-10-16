25 yıl önce deneme amaçlı ektiler, şimdi 40 şehre satıyorlar! Hedef 81 şehir

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü'nde 1999 yılında şu an muhtar olan Metin Gezen tarafından deneme amaçlı ekilen kestane kabağı şimdi 40 şehre satılıyor. Köyde 2006 yılında inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde de bol suya kavuşan üreticiler, lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tezgahlara düşmeden tarladan satıyor.

"Bizim kabağımızın raf ömrü 1 yıldır"

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, köyde 700 dönüm alanda kestane kabağı yetiştirildiğini söyleyerek, "Bizim köyde 700 dönüm ekili alandan bin 400 ton kabak hasadı yapmamız lazım. Bu yıl verim düştü ve tahminimce 700 ile bin ton arasında hasat olacak. Bu da verim düşüklüğü yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Verim düşüklüğü yaşıyoruz bu tabii ki havaların çok aşırı sıcak olmasından dolayı. Tabii bu hasat olan kabaklar buradaki toplanma alanımıza geliyor. Dışarıdan gelen alıcılar bu kabaklara bakıyor ve daha sonra vatandaşlara konuşup anlaşıyor ve satışa sunuluyor. Maliyetlerin artmasına rağmen piyasa bu yapacak bir şey yok Allah buna da bereket versin. Bu kabağın kalitesinden bahsedelim bu kabak uygun şartlarda kaldığı zaman raf ömrü bir daha ki seneye kadar dayanacağını biliyoruz. Hatta dayandığını da görüyoruz biliyoruz değil. Kalite olarak biz iddia ediyoruz biz de rakım 350 civarında düşük bir rakımda verimli bir toprakta bu kaliteli kabağı yetiştiriyoruz" dedi.

"35, 40 şehre kabak satıyoruz ama biz istiyoruz ki 81 şehre gitsin"

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen açıklamasının devamında, "Bu kabak Türkiye’nin birçok yerinde üretiliyor 700 rakımlı yetişen bir kabakla 350 rakımla yetişen bir kabak ekilişinde geç ekliyor en azından 20 gün erken hasat ediliyor. Pazar sıkıntılarımız var 35, 40 şehre kabak satıyoruz ama biz istiyoruz ki 81 ile gitsin. Başta Bursa, İstanbul, Kütahya, Adapazarı, İzmit, Rize, Çorum, Trabzon gibi illere gidiyor kabak" dedi.

"Kabak bundan 25 yıl önce benim 5 dönüm yerde kabak denememle ile başladı"

Muhtar Gezen açıklamasının sonunda, "Kabak bundan 25 yıl önce benim 5 dönüm yerde kabak denememle ile başladı. O zaman sula suyumuzda yoktu. O zamanlarda dönüme 500 kilogram (Kg) alıyorduk. O zaman köyümüzde ilk başladığım 2 -3 sene içerisinde 10 tona ulaştı, 50 tona ulaştı 100 tona ulaştı derken bu durumlara geldik. Benim öncülüğümde köye de dedim buraya kabak ekelim meşhur edelim diye. Amacımıza da ulaştık çok şükür. Vatandaş da kazanıyor" dedi.