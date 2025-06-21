250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti
Türkiye genelinde 250'den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti. Mahkeme döner zincirine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi. Şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı.
Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak.
Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında kuruldu
Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıkan şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.