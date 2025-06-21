  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti
Takip Et

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti

Türkiye genelinde 250'den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti. Mahkeme döner zincirine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti
Takip Et

Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi. Şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı.

Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında kuruldu

Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıkan şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.

Ekonomi
Kastamonu’da yatırımcılara, Yeni Teşvik Sistemi anlatıldı
Kastamonu’da yatırımcılara, Yeni Teşvik Sistemi anlatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu açıklaması: 'Gereken çalışmaları yapıyoruz'
Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu açıklaması
Ticaret Bakanlığı 2 şirketi daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı
Ticaret Bakanlığı 2 şirketi daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı
TESK Başkanı'ndan yasal değil uyarısı: Araç muayenelerinde kredi kartı tahsilat farkı kabul edilemez
Araç muayenelerinde kredi kartı tahsilat farkı kabul edilemez
Merkez Bankası'ndan Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar
SON DAKİKA...
Yazılı basında en iyi araştırma haber ödülü EKONOMİ’nin
Yazılı basında en iyi araştırma haber ödülü EKONOMİ’nin