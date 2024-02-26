26 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 26 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
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Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 2,032.3 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının gram tarafı ise 2.045,16 lira seviyesinde seyrediyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.343,83 lira
Gram altın 2.145,73 lira
Yarım altın 6.687,66 lira
Gremse altın 35.455,00 liradan el değiştiriyor.