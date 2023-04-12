26. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı İstanbul'da başladı

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kıtaları birleştiren, nice kadim medeniyetlerin mirasını gururla taşıyan, 3 imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un medeniyetin baş tacı olduğunu söyledi.

Yerlikaya, kentin sahip olduğu eşsiz mirasıyla gerçek bir dünya hazinesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu dünya hazinesi şehrin 2021 yılında ziyaretçi sayısı 9 milyondu. Ondan bir önceki yıl 2020'de 5 milyondu. Ama 2015 yılı bizim için pik dönemdi, 15 milyondu. Kovid yakın yüzyıllarda dünyanın tecrübe etmediği çok büyük bir sınavdı. Ama o sınavı başarıyla aştık ve geçen yıl tarihi bir rekor kırarak turist sayımız, İstanbul için söylüyorum, 16 milyonu aştı. Ülkemizi tercih eden turistlerin yüzde 36'sı, yani her 3 turistten biri 'İstanbul' dedi, şehrimizi ziyaret etti."

Vali Yerlikaya, inanç turizminden sağlığa, kongre ve fuar turizminden gastronomiye kadar geniş bir yelpazeye sahip olan kentte arzuladıkları hedeflere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu hedeflerden birinin İstanbul'un nüfusu kadar turist ağırlamak olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Çok şükür bunu başardık. İnşallah yine bir temennide bulunuyoruz. En kısa sürede dünyada en çok ziyaret edilen 5 şehirden biri olma hedefimiz var ve buna ulaşacağız." dedi.

Yılın ilk 2 ayında gelen turist sayısı 2,5 milyonu aştı

"Bu yılın henüz ilk 2 ayında şehrimize gelen turist sayısı 2,5 milyonu aştı." diyen Yerlikaya, Cumhuriyetin 100. yılında da yeni rekorlara koşacaklarına yürekten inandığını vurguladı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 90 milyon turist ve 100 milyar dolar hedef belirlediğini kaydederek, "Türkiye'ye gelen misafirin üçte biri bize geliyorsa, bizim 7-8 aydan beri dillendirdiğimiz İstanbul için 30 milyon rakamı Allah'ın izniyle ulaşılmayacak hedefler değil." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın geçen yıl 64 milyondan fazla yolcu ağırlayıp dünyanın en yoğun 10 havalimanı arasında 7. sırada yer aldığını aktaran Yerlikaya, tasarımıyla sektörde fark yaratan Galataport İstanbul'un daha ilk senesinde " yılın limanı" seçildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, EMITT'te bu yıl hedefin 600'e yakın katılımcıyı ağırlamak ve iş hacmini 500 milyon avroya taşımak olduğuna işaret ederek, EMITT'in bu yıl da dünya turizminin rotasını belirlemeye ve sektörün en önemli buluşma noktası olmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.

"İstanbul çok önemli bir turizm destinasyonu"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem felaketinin yaşandığı şehirlerin ayağa kaldırılması için yoğun bir seferberlik döneminin milletçe yaşatılmasını gerektiğini, bu sürece en önemli katma değer sağlayacak sektörün turizm olduğunu söyledi.

İmamoğlu, İstanbul'un dünyada eşi benzeri olmayan derin bir kültürel mirasa sahip çok önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini ifade etti.

Şehir için koydukları net bir hedef olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Orta vadede İstanbul'u yabancı ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın ilk 3 şehri arasına taşımak. Tabii ki bununla yetinmemek, daha üst sıraları hedefleyici altyapıyı da İstanbul'a sağlamak." dedi.

İmamoğlu, kültürel ve endüstriyel mirasları yeniden işlevlendirip kent hayatına katma, eski eserleri restore etme, geçmişten bugüne ve bugünden yarına yeni ihtiyaçları karşılayan biçimde hazırlama konusunda özenli davrandıklarını kaydetti.

İstanbul ölçeğinde bir metropolün turizmdeki en önemli konularından birinin de ulaşım altyapısı olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, ulaşım sorunlarının çözülmesi adına Tarihi Yarımada Ulaşım Sisteminin Turizm Açısından Değerlendirilmesi Raporu'nun tamamlandığını ve yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.

Önceki yıllarda başarıyla gerçekleştirdikleri uluslararası toplantı ve kongreleri kente yeniden kazandırmak için sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, "17 milyona doğru giden turist sayısını İstanbul'umuzda 30 milyona çok yakın bir zaman diliminde hep birlikte çıkaracağız. Bu amaçla uluslararası platformda kentimizin tanıtımına katkıda bulunmayı çok ama çok önemsiyoruz. İstanbul'umuzun eşsiz değerlerini, doğru mecralarda, doğru biçimde anlatarak kentimizin marka değerini canlı tutmalıyız." şeklinde konuştu.