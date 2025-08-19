270 Avane Cloud Kitchen’da çalışan işten çıkarıldı: Maaş ve tazminatlarımız ödenmedi

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Recep Barış, aylardır ödenmeyen maaşlar ve gasp edilen haklar nedeniyle eylemde olduklarını belirtti. Barış, şunları söyledi:

“Bugün burada, 270 işçinin alın teriyle kazandığı hakların gasp edildiği bir haksızlığı sizlerle paylaşmak için bir aradayız. İşverenimiz sürekli ‘yatırım anlaşmasıyla kurtaracağız’ diyerek umutlarımızla oynadı. Ancak temmuz ayında maaşlarımız ödenmeden ve hiçbir yasal gerekçe sunulmadan iş akitlerimiz feshedildi. Bebeklerine mama alamayan anneler, kirasını ödeyemeyen kiracılar var. İşverenin iflas bahanesiyle haklarımızı gasp etmesi kabul edilemez.”

Barış, ödenmeyen maaşların faizleriyle birlikte ödenmesini, kıdem ve ihbar tazminatlarının verilmesini ve “helallik” adı altında işçilerin kandırılmasına son verilmesini istedi.

“Yasal hakkınız yoktur denildi”

Şule Bayram, “2023’ün Aralık ayında işe başladım. Son 6 aydır Ahmet Orhan söz vermesine rağmen haklarımızı ödemedi. Üstelik bize yazı yayımlayıp ‘kesinlikle yasal bir hakkınız yoktur, ödemeler vicdanıma kalmıştır’ dedi. Biz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” dedi.

“Birlik olduğumuz bilinsin”

Maslak Şube sorumlularından Büşra, “Bu mağduriyet adına en azından bir ses duyurmak istedik. Söylenecek çok şey var ama birlik olduğumuz bilinsin” diye konuştu.

“Kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okutamayan işçiler var”

İzmir’den gelen işçilerden Batuhan, “CEO’muz bize birçok söz verdi ama hiçbirini yerine getirmedi. Burada kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okutamayan, eğitimine destek olamayan aileler var” ifadelerini kullandı.

Bir başka işçi ise “İki aylık emeğimiz ödenmiyor. ‘Hakkınızı helal edin’ denilerek bizden helallik istiyorlar. Biz bu hakkımızı helal etmiyoruz. Evinde doğalgazı kesilen, icra takibine uğrayan arkadaşlarımız var. Bu mağduriyet sadece 270 kişiyi değil ailelerini de etkiliyor” dedi.

“Tedavi gören kızım var, kiramı ödeyemiyorum”

Beylikdüzü şubesinde çalışan Günay Yıldız, “İki aydır kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum. Tedavi gören bir kızım var, ona da destek olamıyorum. Hakkımızı ancak verirlerse helalleşiriz” diye konuştu.

“Gelecek nesiller böyle yetiştirilmez”

İşten çıkarılan Ebru ise işverenin toplantılarda sık sık “gelecek nesiller yetiştireceğiz” sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi:

“Ben 3,5 yıldır bu firmada çalışıyorum. Ahmet Orhan’a buradan sesleniyorum: Gelecek nesiller bu şekilde yetiştirilmez. Taleplerimiz nettir: İki aydır ödenmeyen maaşlarımızın faizleriyle birlikte ödenmesi, kıdem ve ihbar tazminatlarımızın eksiksiz verilmesi, iflas oyunuyla haklarımızın gasp edilmesinin yargı tarafından incelenmesi. Biz mağduruz, 270 çalışan evine para götüremiyor. Yasal yollara başvuracağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz.”

Sendikadan destek: “Haklı mücadele kazanacak”

Nakliye İş Sendikaları Başkanı Rıza Bey, “Patronun alçakça oyunlarla işçilerin yasal haklarını gasp etmesine izin vermeyeceğiz. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesi bu patronun da oyunlarını bozacaktır. Siz haklı bir mücadele veriyorsunuz. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” dedi.