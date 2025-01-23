  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 278 bin nüfuslu Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 532!
Takip Et

278 bin nüfuslu Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 532!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'taki araç yoğunluğu son yıllarda artış gösterirken, bu oran Kars’ı ülke genelinde öne çıkan şehirlerden biri haline getiriyor. Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 51 bin 532. İşte detaylar...

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
278 bin nüfuslu Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 532!
Takip Et

Kars’taki araç türlerine bakıldığında, en büyük payı otomobiller alıyor. Otomobillerin ardından traktörler, kamyonetler ve motosikletler geliyor. Araç sayısındaki bu artış, hem bireysel ulaşım tercihlerindeki değişimi hem de bölgedeki ekonomik canlanmayı gözler önüne seriyor. Ancak, artan araç sayısı beraberinde trafik yoğunluğu ve otopark yetersizliği gibi sorunları da gündeme getiriyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısının nüfusa oranla yüksek olması, Kars’ın ekonomik ve sosyal yapısına dair ipuçları veriyor. Uzmanlar, bu durumun şehirdeki yaşam standartlarının yükseldiğine ve bireysel araç kullanımının giderek yaygınlaştığına işaret ettiğini belirtiyor. Kars, sahip olduğu araç yoğunluğu ile küçük şehirlerin ulaşımdaki rolünü yeniden düşündürüyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayının nasıl bir değişim göstereceği ise merakla bekleniyor.

“Bölgede en çok araç Kars’ta bulunuyor”

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in verilerine göre; TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024 yılı Aralık ayında şöyle sıralandı. Kars’ta aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 532, Ağrı’da 34 bin 565, Iğdır’da 35 bin 619 ve Ardahan’da aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 977 oldu.

Tosya, Türkiye’nin kapı ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyorTosya, Türkiye’nin kapı ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyorEkonomi
AVM Ciro Endeksi 2024'te yüzde 65 arttıAVM Ciro Endeksi 2024'te yüzde 65 arttıEkonomi
Kimya ihracatçıları 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyorKimya ihracatçıları 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyorEkonomi

 

Ekonomi
Hakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyor
Hakan Kara hesapladı: 2025’te enflasyon hedefinin tutması mümkün görünmüyor
Köyden 10 Avrupa ülkesine alabalık ihracatı gerçekleştiriliyor
Köyden 10 Avrupa ülkesine alabalık ihracatı gerçekleştiriliyor
AVM Ciro Endeksi 2024'te yüzde 65 arttı
AVM Ciro Endeksi 2024'te yüzde 65 arttı
Döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı
Döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı
TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Devam edecek gibi görünüyor!
TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Devam edecek gibi görünüyor!
Kimya ihracatçıları 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
Kimya ihracatçıları 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyor