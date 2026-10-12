2026’nın ilk 9 ayında 28 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı, 54 ilde artış kaydedildi

Ticaret Bakanlığı eylül ayı ve yılın 9 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında Türkiye’de ihracat, yüzde 15,4 oranında artarak 26 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise ihracat yüzde 5,2 oranında artışla 211 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 5,2 oranında artarak 283,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 9 ayında 54 ilde ihracatta artış yaşanırken, 28 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Eylül ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu. Ankara, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ilk on il arasında yer aldı.

Eylül ayında faaliyet illeri bazında ihracat sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı

Eylül ayında faaliyet illeri bazında ihracat sıralamasında 5 milyar 736 milyon dolarla İstanbul ilk sırada yer alırken, 3 milyar 734 milyon dolarla Kocaeli ikinci, 1 milyar 972 milyon dolarla İzmir üçüncü oldu. Sıralamada Bursa 1 milyar 859 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 418 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında ise 1 milyar 231 milyon dolarla İstanbul ilk sırada yer alırken, Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin 311 milyon dolarlık artışla üçüncü, Ankara 297 milyon dolarlık artışla dördüncü, İzmir ise 228 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

İstanbul'un ihracatında ilk sırayı 1 milyar 441 milyon 892 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı alırken, bunu 461 milyon 455 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 454 milyon 157 bin dolarla kazanlar ve makineler faslı takip etti.

Kocaeli'nin ihracatında ilk sırayı 1 milyar 470 milyon 764 bin dolarla motorlu kara taşıtları faslı alırken, bunu 343 milyon 725 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 333 milyon 384 bin dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar faslı takip etti.

İzmir'in ihracatında ise 333 milyon 602 bin dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar faslı ilk sırada yer aldı. Bu faslı 193 milyon 138 bin dolarla kazanlar ve makineler, 164 milyon 621 bin dolarla tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler faslı izledi.

İstanbul’un en çok ihracat yaptığı ülke İsviçre

Ülkeler bazında ihracatta İstanbul'un ilk sırasında 768 milyon 256 bin dolarla İsviçre yer alırken, bu ülkeyi 483 milyon 169 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 329 milyon 139 bin dolarla Almanya takip etti.

Kocaeli'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 422 milyon 237 bin dolarla İngiltere olurken, Almanya 356 milyon 425 bin dolarla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 210 milyon 151 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İzmir'in ihracatında ise 203 milyon 913 bin dolarla Almanya ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi 177 milyon 673 bin dolarla İspanya ve 169 milyon 5 bin dolarla ABD izledi.