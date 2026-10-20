2,8 milyon kişinin doğalgaz faturası kabarabilir! İstanbul, Ankara ve İzmir'de tüketim sınırları belli oldu

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Doğalgaz faturalarında kademeli destek dönemi başladı. Elektrik faturalarında uygulanan modele benzer şekilde hayata geçirilen düzenlemeyle, doğalgaz tüketimi belirlenen sınırın üzerine çıkan abonelerin devlet desteği azalacak ve faturaları yükselecek. Yeni uygulamanın bu kış yaklaşık 2,8 milyon aboneyi etkilemesi bekleniyor.

Doğalgazda destek sınırı nasıl belirlenecek?

Yeni model kapsamında her il için aylık ortalama doğalgaz tüketimi esas alınacak. Bu ortalamanın yüzde 75 üzerinde belirlenen sınırın aşılması durumunda abonenin yararlandığı devlet desteği azalacak. Tüketimin belirlenen sınırın altında kalması halinde ise destek mevcut şekilde devam edecek.

Uygulamada tüketim limitleri aylık olarak değerlendirilecek. Buna göre bir abone kasım ayında belirlenen sınırı aşarak daha yüksek fatura öderken, aralık ayında tüketimini düşürmesi halinde yeniden daha fazla destekten yararlanabilecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de tüketim sınırları belli oldu

BOTAŞ verilerine göre, yeni düzenlemeden etkilenmemek için aşılmaması gereken tüketim sınırları ekim ve kasım ayları için farklılık gösteriyor.

Ekim ayında İstanbul için tüketim sınırı 43,73 metreküp, Ankara için 76,86 metreküp, İzmir için 25,11 metreküp olarak belirlendi. Aynı dönemde Kütahya'da sınır 70,93 metreküp, Erzurum'da ise 62,83 metreküp oldu.

Kasım ayında ise kış koşullarıyla birlikte tüketim sınırları yükseldi. İstanbul'da 101,71 metreküp, Ankara'da 161,63 metreküp, İzmir'de 61,43 metreküp olarak belirlenen sınırlar, Kütahya'da 156,52 metreküp ve Erzurum'da 190,61 metreküp seviyesinde bulunuyor.

2,8 milyon abonenin faturası artacak

Yeni kademeli destek modelinin bu kış yaklaşık 2,8 milyon kişinin doğalgaz faturasını artırabileceği hesaplanıyor. Bu sayı toplam abonelerin yaklaşık yüzde 12'sine karşılık geliyor.

Diğer 19 milyon abonenin ise yeni uygulama kapsamında destek kesintisinden etkilenmemesi bekleniyor. Abonelerin faturalarına yansıyacak tutar, aylık tüketim miktarlarına ve bulundukları il için belirlenen sınırlara bağlı olacak.