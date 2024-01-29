29 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Yeni haftaya başlarken altın fiyatları toparladı ve yükselişe geçti. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 29 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan gerilimin güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebi artırmasıyla yükselirken işlemciler faizlerin gelecek seyrine dair ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.34 yükselerek 2,025.90 dolar seviyesinde işlem gördü. Spot piyasada altının gram fiyatı 1.976 lira, çeyrek altın 3 bin 234 liradan satılıyor.
Piyasalar Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit tutmasını beklese de ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağına ilişkin ipucu almak üzere açıklamaları yakından izleyecekler.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.063,90 lira
Çeyrek altın 3.229,36 lira
Yarım altın 6.459,70 lira
Cumhuriyet altını 12.880 lira
Gremse altın 33.693,00 liradan el değiştiriyor.