29 yıllık otobüs firması konkordato ilan etti: Mahkemeden 3 aylık süre
Karayolu yolcu taşımacılığının 29 yıllık markası VİB Turizm için mahkemeden konkordato kararı çıktı. Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan Sakarya merkezli kooperatife 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.
Mahkemeden VİB Turizm için kritik karar
Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos 2026 tarihinde verdiği kararla Sınırlı Sorumlu 37 Nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifine (VİB Turizm) geçici konkordato mühleti tanıdı.
NTV'de yer alan habere göre mahkeme, konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla şirkete geçici konkordato komiserleri atanmasına karar verdi.
3 kişilik komiser heyeti görevlendirildi
Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu Konkordato Komiser Listesi’nden Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
Komiser heyeti, şirketin mali durumunu ve konkordato projesinin başarıya ulaşma ihtimalini inceleyecek.
İki yıldır vergi matrahı göstermedi
Şirketin vergi levhasına ilişkin incelemede, 2024 ve 2025 yıllarında matrah beyan edilmediği görüldü.
Bu durumun, şirketin söz konusu dönemlerde giderlerinin gelirlerinden yüksek olması nedeniyle zarar etmiş olabileceğine veya net kâr elde edemediğine işaret ettiği değerlendiriliyor.