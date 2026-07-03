2K Welding, ileri kaynak teknolojisinde ABD’ye adım attı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya'da 2004 yılında kurulan ve 2014'ten itibaren aktif üretim faaliyetlerini sürdüren 2K Welding, enerji, çelik konstrüksiyon, rüzgâr enerjisi, basınçlı kaplar ve boru hatları gibi stratejik sektörlere yönelik ileri kaynak otomasyon sistemleri ve özel mühendislik çözümleri sunuyor. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da faaliyet gösteren iştirakleri aracılığıyla küresel ölçekte hizmet verirken, tüm üretimini Sakarya'daki tesislerinde gerçekleştiriyor. Üretim, mühendislik ve kalite kontrol süreçlerinin tamamı Türkiye'de yürütülürken, yurt dışındaki şirketler satış ve satış sonrası destek hizmetleri sağlıyor.

Kaynakçı ihtiyacına otomasyon çözümü

Üretim faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile ilgili bilgiler veren 2K Welding Genel Müdürü Kadir Beyenal, Polonya ve Romanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine kaynak otomasyonu ve özel makine çözümleri sunduklarını söyledi. 2K Welding'in en önemli avantajlarından birinin, müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmesi olarak öne çıktığını ifade eden Beyenal, özellikle kaynak otomasyonları ve ağır sanayiye yönelik özel üretim hatlarında uzman konumuyla sanayinin önemli sorunlarından biri olan nitelikli kaynakçı eksikliğine de teknolojik çözümler sunduklarını belirtti.

Geliştirilen kaynak otomasyon sistemleri sayesinde operatöre bağımlılığın azaltıldığını belirten Beyenal, şunları söyledi: "Bizi öne çıkaran en önemli unsur; mühendislik gücümüz, özel çözümler üretme kabiliyetimiz ve yüksek kalite standartlarımızdır. Standart ürün sunmanın ötesinde, müşterinin ihtiyacına yönelik özel sistemler geliştirmekteyiz. Özellikle kaynak otomasyonları ve ağır sanayiye yönelik özel üretim hatlarında güçlü bir uzmanlığa sahibiz. Günümüzde sanayinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan nitelikli kaynakçı temini konusunda da müşterilerimize önemli avantajlar sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz kaynak otomasyon sistemleri sayesinde operatöre bağımlılığı azaltarak daha az insan kaynağıyla daha yüksek verimlilik, tekrarlanabilir kalite ve sürdürülebilir üretim imkânı sunuyoruz. Bu sayede işletmeler, kaynakçı bulma ve yetiştirme süreçlerinden kaynaklanan zorlukları minimize ederken üretim kapasitelerini güvenle artırabilmektedir. Verimlilik, sürdürülebilir kalite ve uzun ömürlü sistemler konusunda tercih edilen bir markayız."

ABD yatırımıyla büyüme hızlanacak

Kadir Beyenal, global pazarlara yönelik hedefleri hakkında ise şu bilgileri verdi: "Faaliyet gösterdiğimiz niş alanda Türkiye'nin önemli üreticileri arasındayız ve üretimlerimizin önemli bir bölümünü ihraç ediyoruz. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya ve Romanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine kaynak otomasyonu ve özel makine çözümleri sunuyoruz. Uluslararası projelerde tercih edilen bir marka haline geldik. Almanya'daki yapılanmamızın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli büyümeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ABD pazarındaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Texas eyaletinin Houston kentinde 2K Welding USA şirketini kurarak bölgedeki faaliyetlerimizi daha da güçlendirdik. ABD'de yeni müşteri kazanımı, satış ağının genişletilmesi ve yerel iş birliklerinin artırılması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Kadir Beyenal, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına da büyük önem verdiklerini söyledi. Özellikle otomasyon sistemleri, robotik uygulamalar ve verimlilik artırıcı teknolojiler üzerine çalışmalarını, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek üretim altyapısını bu yönde sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

Sakarya'dan yüksek teknoloji ihracatı

Kadir Beyenal, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdürdüklerini de belirterek şunları söyledi: "Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve maliyet artışları elbette herkes gibi bizim sektörü de etkiledi. Biz bu süreçte müşterilerin ihtiyaçlarını daha yakından analiz ederek, üretim planlamamızı daha kontrollü ve verimli şekilde yönettik. Bununla birlikte ihracat tarafındaki çalışmalarımıza da ağırlık vererek mevcut pazarlarımızı korumaya ve yeni iş birlikleri oluşturmaya odaklandık."

2k Welding Genel Müdür Yardımcısı Kadir Beyenal, bir taraftan Ar-Ge çalışmaları yaparken, diğer taraftan da büyümeye yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini ifade ederek şu bilgileri verdi: "Türkiye'de üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek yatırımlara hazırlanırken, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere yeni pazarlarda daha aktif rol almayı hedefleyoruz. Orta Doğu bölgesi de öncelikli hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Sakarya'dan dünyaya yüksek teknoloji ihracatı yapan firmalar arasındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışıda sürdürülebilir bir büyüme yaklaşımıyla ilerlemeyi hedefliyoruz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yeni yatırımlar için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de üretim süreçlerimizi daha etkin ve verimli hale getirecek yatırımlar planlarken, aynı zamanda farklı sektörlerde yeni projelere dahil olmayı planlıyoruz. Yurt dışında ise mevcut pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirerek, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere yeni pazarlarda daha aktif bir şekilde rol alacağız."