HASAN COŞKUN / SAKARYA

Kaynak teknolojileri, kaynak otomasyonu ve özel makine imalatı alanında faaliyet gösteren 2k Welding, küresel büyüme stratejisini hızlandırıyor. Avrupa pazarındaki güçlü konumunu Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacağı yeni yatırımlarla desteklemeyi hedefleyen şirket, 2027 yılına kadar ihracat yaptığı ülke sayısını 33’ten 60’a, büyüme performansını ise iki katına çıkarmayı planlıyor. 2k Welding Genel Müdürü Kadir Beyenal, şirketin 2014 yılından bu yana istikrarlı bir büyüme yakaladığını belirterek, uluslararası pazarlarda edindikleri mühendislik tecrübesi sayesinde küresel projelerde tercih edilen markalar arasında yer aldıklarını söyledi.

Beyenal, kuruluşlarından bu yana her yıl ortalama yüzde 20-30 büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, “2027 yılı itibarıyla hem ihracat yaptığımız ülke sayısını 60’a çıkarmayı hem de büyüme performansımızı iki katına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Beyenal, sahip oldukları dört uluslararası şirket ile global marka olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediklerini söyledi. Beyenal, kaynak teknolojileri, otomasyon sistemleri ve özel makine üretimi alanlarında uzmanlaşmış bir kuruluş olarak geliştirdikleri sistem ve makinelerin başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç edildiğini, ayrıca Mısır’da da önemli projeler yürüttüklerini kaydetti.

2k Welding’in faaliyetlerini tamamen kaynak otomasyon sistemleri üzerine yoğunlaştırdığını belirten Beyenal, şirketin Türkiye’de plazma kaynak teknolojisini uygulayan ilk firmalardan biri olduğunu söyledi. Beyenal, tanker, basınçlı kap, kazan, rüzgar enerjisi ekipmanları ve ağır sanayi başta olmak üzere birçok sektöre çözümler sunduklarını dile getirdi. “Biz yalnızca kaynağı gerçekleştirmiyoruz; kaynağı yapan otomasyon sistemlerini ve makineleri de tasarlıyor ve üretiyoruz” diyen Beyenal, makine tasarımı, yazılımı ve Ar-Ge çalışmalarının tamamen şirket bünyesinde yürütüldüğünü, bazı ürünlerde yerlilik oranının ise yüzde 90’ın üzerine çıktığını söyledi.

ABD pazarı büyümenin merkezinde

Orta vadede Almanya'da marka güçlerini daha da artırmak istediklerini belirten Beyenal, “Asıl büyüme potansiyelini ise ABD’de görüyoruz. Texas'ta faaliyet gösteriyoruz. ABD’deki yatırımlarımızı artırarak gelecekte "Made in USA" markasıyla üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını ancak mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yatırımı ertelediklerini aktaran Beyenal, yeni tesisin devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını söyledi.