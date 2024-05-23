3 ayda 9 binden fazla ölçü aleti ve sanayi ürünü denetlendi

AA muhabirinin, Bakanlığın ocak-mart dönemini kapsayan piyasa gözetimi ve denetimi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığının sorumluluğunda bulunan gruplarda 9 bin 68 sanayi ürününün denetimi yapıldı.

Bu ürünlerden 140 farklı ürün teste gönderildi, 100 ürün grubunda uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı. 18 otomotiv, 10 elektrikli ekipman, 5 makine, 3 asansör ve 2 basınçlı ekipman olmak üzere 38 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi.

Uygunsuzluk tespit edilen 1044 ürün için toplam 19 milyon 247 bin 2 lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu dönemde en çok elektrikli ekipmanlar ve asansör ürünleri gruplarında denetim yapıldı. Denetlenen ürünlerde uygunsuzluk oranı yüzde 11,5 olarak hesaplandı. Denetlenen her 100 üründen yaklaşık 12'si uygunsuz bulundu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 23,44 ile asansörler, yüzde 20,83 ile pil ve aküler ve yüzde 16,36 ile enerji verimliliği oldu.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu ise 8 milyon 17 bin 119 lirayla otomotiv, 6 milyon 590 bin 192 lirayla asansörler ve 2 milyon 60 bin 336 lirayla elektrikli ekipmanlar olarak kayıtlara geçti.

Metroloji Genel Müdür Yardımcılığının sorumluluğundaki denetlemeler

Söz konusu 3 ayda Metroloji Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunda bulunan ürün gruplarında ise 491 bin 403 ürün denetlendi ve muayenesi gerçekleştirildi.

Bu yıl ocak-mart döneminde 179 bin 992 gaz sayacı, 90 bin 89 takograf cihazı, 73 bin 905 tartı aleti, 51 bin 421 akaryakıt ve LPG sayaçları, 27 bin 756 su sayacı, 22 bin 100 taksimetre, 21 bin 569 ölçü transformatörü, 21 bin 466 elektrik sayacı, 1985 ısı sayacı, 732 motorlu taşıtlar için lastik basınç ölçeri, 259 egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları, 128 kütle ölçüleri ve 1 diğer ölçü aletleri denetimden geçti.

Aynı dönemde hazır ambalajlı mamuller alanında 901 ürün denetlemesi gerçekleştirildi.