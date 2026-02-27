3 Mart kritik gün! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentileri

Şubat ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Salı günü saat 10:00'da açıklanacak. Buna göre ekonomistlerin beklentileri belli olurken; enflasyon, önümüzdeki haftanın kritik önemdeki verilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, aylık yüzde 4,20 artış beklenirken, yüzde 4,84 artış yönünde gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon da yüzde 30,65 seviyesinde açıklanmıştı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti. AA Finans'ın şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.

Matriks Haber’in anketinden yüzde 3 çıktı

Matriks Haber’in Şubat ayı enflasyon TÜFE beklenti anketi 26 ekonomistin katılımı ile sonuçlandı. Ekonomistler şubat ayında TÜFE’nin aylık yüzde 3,00, yıllık yüzde 31,51 artacağı tahmininde bulundu. Enflasyon için ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 2,95, yıllık bazda ise 31,47 oldu.

Şubat TÜFE için tahmin veren 23 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 2,30 şeklinde belirlendi. Yıllık tahminler ise yüzde 29,80 ila yüzde 32,08 bandında şekillendi.