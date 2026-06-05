3. Nefes kredisi, 25 milyar liralık dilimle devreye giriyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

TOBB, KGF ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide, firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanacak. Geçen yıl kullandırılan nefes kredilerinde limit 1.5 milyon lira düzeyindeydi. 24 ay vadeye kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil, toplam azami 48 ay vadeli olacak. Yeni Nefes Kredisinde reel sektöre toplam 25 milyar liralık kaynak aktarılacak. Bu yıl içerisinde yeni paketlerle birlikte toplam limitin 100 milyar liraya çıkması hedefleniyor. Başvurular bu Pazartesi günü başlayacak. Destekten TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecek.

2025'te 61 bin firma faydalandı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektörün en büyük sorununun finansmana erişim olduğunun altını çizerek, “Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ’lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. 2025 yılı içerisinde üç aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ’lere sağladığımız destek 81 milyar Türk Lirası’na ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar Türk Lirası tutarında bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Narbay: Ayakta kalmak için isteniyor

TGSD Başkanı Toygar Narbay, 25 milyar TL ile başlayıp 100 milyar TL’ye çıkması hedeflenen hacmin ve 6 ay ödemesiz dönemin piyasaya nefes aldıracağını belirtti. Ancak sahadaki acı gerçeğe dikkat çeken Narbay, "Son 3 yılda firmaların bilançoları çok ciddi hasar gördü. Şirketler bu krediyi büyümek için değil, sadece ayakta kalabilmek ve bilanço tamiri için istiyor. Kaynak olumlu ama yüzde 34-36 seviyesindeki faiz oranları hala çok yüksek, daha aşağıda planlanmalıydı" dedi. Firmaların mali yapılarındaki bozulma nedeniyle banka limitlerinin sonuna geldiğini vurgulayan Narbay, "Eğer paket KGF desteğiyle yürütülmezse, şirketlerin bu krediye ulaşması imkansız hale gelir. Hatta keşke teminatın yüzde 100'ü KGF tarafından karşılansaydı" diye konuştu.

Enflasyon beklentisiyle çok uyumlu değil

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, açıklanan faiz oranlarını ve sabit faiz yapısını eleştirdi. Önel, "Merkez Bankası her ne kadar revize etse de, enflasyon yüzde 25-30 bandında bile olsa yine enflasyon üzerinde bir faiz kalıyor, özellikle 24 aya hesapladığımız zaman. Kredi maliyeti, Merkez Bankası'nın ve OVP’deki o hedefin üzerinde oluşmuş olacak. Kredi maliyeti programla ya da Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon faiz beklentisi ile çok uyumlu değil, yüksek. Reel sektör buna destek veriyor madem, o zaman programla uygun bir kredi maliyeti olsun." Sabit faiz dezavantajını ortadan kaldırmak için deşifrede sunduğu kademeli model önerisini kendi cümleleriyle aktaran Önel, "Madem bir destek sağlanıyor, niye hala sabit faizli? Şu olabilir; 24 ay kullanılan kredide, 12 ay yüzde 36 olur, kalan 12 ay 32 olur mesela. Böyle bir formül bulunabilir" dedi.

Hangi bankalar verecek?

■ AKBANK

■ DENİZBANK

■ QNB BANK

■ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI

■ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI

■ TÜRKİYE HALK BANKASI

■ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

■ YAPI VE KREDİ BANKASI

■ ZİRAAT KATILIM BANKASI