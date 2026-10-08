3 şirkete ait 17 fonda ödemeler bugün başlıyor

BESTİ KARALAR / ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç haftadır gündemde olan fon kriziyle ilgili ödeme takvimini açıkladı. Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yatırım fonları hakkında hükümet adına bilgi verdi. İdari ve adli tedbirler ile tasfiye çalışmalarını anlatan Yılmaz, ekonominin temellerinin sağlam olduğunu, makroekonomik görünüme ilişkin bir sorun bulunmadığını vurguladı.

Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır

Yatırım fonlarında yaşanan krize rağmen finans piyasalarında sistemik bir risk olmadığını belirten Yılmaz, “Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir” dedi.

Vatandaşların hakları korunacak

Vatandaşların haklarının korunacağını vurgulayan Yılmaz, “Piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Sermaye piyasamızda yaşanan sorunun her bir detayı, ilk andan itibaren yetkili adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır” diye konuştu.

Hazine kaynağı kullanılmayacak

5 Ekim 2026 itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değerinin hanehalkının finansal varlıklarının yüzde 2,4’üne karşılık geldiğini belirten Yılmaz, “Tasfiye hâlindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.

Özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacağını belirten Yılmaz, risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemindeki devlet garantisinin de söz konusu olmayacağını vurguladı. Her bir fondaki yatırımcıların haklarının ilgili fonun kaynaklarıyla karşılanmasının esas olduğunu belirten Yılmaz, “Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hâlihazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca, fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır” diye konuştu.

Kanun hazırlığı devam ediyor

Yasal hazırlığa değinen Yılmaz, “Fon Koordinasyon Kurulu genel eşgüdümü sağlamakta, kurumlar arası ortak çalışmaları hızlandırmakta ve ilkesel yaklaşımları ortak akılla tespit etmektedir. Ayrıca Kurulumuz, kanuni düzenleme gerektiren hususlarda kurumların teknik desteğini sağlayarak Meclis grubumuz ile ortak çalışmalar yapmaktadır” dedi.

Eylül ayı ortasında sermaye piyasalarında ortaya çıkan sorunlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve ilgili kurumların aldığı tedbirleri sıralayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85’i tutuklu iken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. 15 Eylül’den 2 Ekim’e kadar yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçırılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur.”

Sayısal veriler

Yılmaz, “Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası’nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı, İş Bankası’nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin (A1 Capital, Bulls ve Pardus) 17 fonundaki 43.643 yatırımcıya perşembe günü ödeme yapılacaktır. Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda 2.098 kişi bulunmakta olup sorunlarının kendi kapsamlarında çözülmesi planlanmaktadır” dedi.

Gerekli teminatların alınması hâlinde Atlas şirketinde bulunan, 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kurallarıyla ödemelerin ivedilikle yapılacağını açıklayan Yılmaz, “Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takasbank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır” diye konuştu.

Hak sahipliği, fon ve hesap bazında belirlenecek

Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılmasıyla 455.758 kişinin çok büyük bir bölümünün ödemelerini tamamen almış olacağını belirten Yılmaz, “İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan Meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar, kanun metni nihai hâlini yüce Meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır” dedi.

Yılmaz, “DDK raporu sonrası SPK Kanunu’nda yapılabilecek daha uzun vadeli değişiklikler de gündeme gelebilecektir. Düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek; yatırımcının hakkını daha güçlü şekilde koruyan, güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yol haritasını açıkladı

Cevdet Yılmaz, süreçle ilgili yasal düzenleme üzerinde ilgili kurumların titizlikle çalıştığını belirterek düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e gönderileceğini aktardı. Yılmaz, tasfiye sürecindeki yol haritalarını da şöyle sıraladi:

SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 131 fonun tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat ve İş Bankası belirlenmiştir. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışan Tera kapsamındaki 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi Ziraat Bankası'nca yürütülecektir.

Fonlara ilişkin olarak yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolü, hazır değer/nakit tespiti, borç ve alacakların tespiti ve fon mal varlığının gerçek durumunun tespiti yapılmıştır.

İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmî olarak devralması sağlanmıştır.

7 şirketten A1 Capital, Bulls ve Pardus'un olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlayacaktır. Bu kapsamdaki 17 fonun perşembe günü ödemeleri yapılacak.

MKK verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan dört şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılıyor.

Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar anaparanın ödenmesi oluşturuyor. Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacak. (5-6 ay hedeflenmektedir.)

Fon Koordinasyon Kurulu nasıl çalışıyor?

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışma esaslarını şöyle sıraladı: