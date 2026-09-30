3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından yapılan basın duyurusunda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen adli ve idari süreç doğrultusunda Kurul'un 30 Eylül 2026 tarihli toplantısında 11576, 11577, 11578, 11579 ve 11580 sayılı kararların alındığı bildirildi.

Üç yatırım bankasında ortaklık hakları TMSF'ye geçti

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, üç yatırım bankasının hâkim hissedarlarına ait hisselerde temettü haricindeki tüm ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülmesine hükmedildi.

Karara bağlanan bankalar ve pay dağılımları şu şekilde kaydedildi:

Destek Yatırım Bankası A.Ş. Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylar.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait yüzde 30 oranındaki paylar.

Tera Yatırım Bankası A.Ş. Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylar.

İki faktoring şirketine 6 ay devir şartı getirildi

Kurul, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında iki faktoring şirketinin ortaklık yapısına ilişkin de yaptırım kararları aldı:

Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.'nin, Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarını altı ay içinde kanuni şartları taşıyan kişi veya kurumlara devretmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in, Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde bulunan sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarını altı ay içinde mevzuatta aranan koşulları sağlayan gerçek veya tüzel kişilere devretmeleri hükme bağlandı.

Açıklamada, söz konusu altı aylık devir süreci boyunca devre konu faktoring paylarına ait oy haklarının da TMSF tarafından kullanılacağı belirtildi.