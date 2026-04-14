“3 yıllık önceliğimiz girişimcilik yeşil dönüşüm ve kırsal kalkınma”

ADEM ADIGÜZEL

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, MARKA’yı ziyaret eden EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve EKONOMİ Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’a ajansın yürüttüğü projeleri anlattı. Çöpoğlu, önümüzdeki üç yılın odağında girişimcilik, yeşil dönüşüm ve kırsal kalkınma olduğunu vurguladı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova’yı kapsayan faaliyet alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlayarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ajans, hazırladığı stratejiler ve hayata geçirdiği projelerle bölge kaynaklarının etkin kullanımını hedeflerken, bölgenin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

"Nitelikli insan kaynağı ve üretim altyapısı önceliğimiz"

“TÜBİTAK iş birlikleriyle teknoloji ve üretim kapasitemizi güçlendiriyoruz”

TÜBİTAK iş birliklerine de değinen Çöpoğlu, “Çip tasarımı ve yarı iletken üretimine yönelik altyapıların kurulmasına katkı sağladık. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde geliştirilen mikroçiplerin prototip üretim süreçlerinde ajans olarak destek verdik. Ayrıca sanayi ile birlikte yürütülen projelerde, yenilikçi üretim tekniklerinin geliştirilmesine ve yüksek katma değerli ürünlerin ortaya çıkmasına katkı sunuyoruz. Robotik pırlanta derecelendirme sistemleri gibi yenilikçi uygulamalara destek verdik. Geleneksel yöntemlerin yerine dijital ve otomatik sistemlerin kullanıldığı bu projelerle hem hata payını azaltıyor hem de daha hızlı ve güvenilir analiz süreçleri sağlıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm projelerine de değinen Çöpoğlu, “Sakarya’da geri dönüşüm otomatları üreten bir firma, ajans desteğiyle üretime başladı. Yine yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan firmalarımız dünya pazarlarına açılıyor. Yalova’da 3D yazıcı filamentleri üreten bir girişimcimize sağladığımız desteklerle firmanın büyümesine katkı sunduk. Doktora öğrencisi bir girişimcinin kurduğu bu firma, zamanla onlarca kişiye istihdam sağlayan, ihracat yapan ve üretim kapasitesini artıran bir yapıya dönüştü. Yeni üretim hatları kurarak ürün çeşitliliğini geliştirdi ve sürdürülebilir filament üretimine yöneldi. Bu örnek, doğru destek mekanizmalarıyla girişimlerin nasıl ölçeklenebildiğini ve bölgesel ekonomiye katma değer sunduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Sanayiye yönelik teknik altyapı yatırımlarına da değinen Çöpoğlu, “TOSB bünyesinde kurduğumuz araç ve parça dayanım ile ömür test laboratuvarı sayesinde, otomotiv ve yan sanayi firmalarımız ihtiyaç duydukları testleri artık yurt dışına gitmeden gerçekleştirebiliyor. Bu altyapı, hem maliyetleri düşürüyor hem de üretim süreçlerini hızlandırarak sanayicimizin rekabet gücünü artırıyor. Ayrıca İMES OSB’de hayata geçirilen Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi ile hem yazılım hem donanım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor, sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik kapasiteyi güçlendiriyoruz” dedi.

“Kadın istihdamını artırmak istiyorsak sosyal altyapıyı kurmamız gerekiyor”

Kadın girişimciliğine yönelik çalışmalara da değinen Çöpoğlu, “Kadın istihdamını artırmak istiyorsak sosyal altyapıyı da kurmamız gerekiyor. Bu kapsamda Bolu’da bir OSB’de kreş projesini destekledik. Dilovası’nda faaliyet gösteren Gilem Kooperatifi aracılığıyla kadınların üretime katılımını destekledik. Kök boya gibi geleneksel üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldığı bu yapı sayesinde, bölgede yaklaşık 15-20 kadına istihdam sağlandı. Kooperatifin üretim ve satış kapasitesini artırarak internet üzerinden ve yerel kanallar aracılığıyla pazara erişimini kolaylaştırdık. Bu tür projelerle hem kadın istihdamını artıyor hem de yerel üretimin sürdürülebilirliğini güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik sosyal projelere de dikkat çeken Çöpoğlu, “Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimiz için Kocaeli’de önemli bir proje yürütüyoruz. 16-24 yaş grubundaki gençleri sanat ve meslek eğitimleriyle destekleyerek suça sürüklenmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Marka’nın üç temel önceliği var”

Önümüzdeki üç yıllık süreçte ajansın üç temel önceliği olacağını kaydeden Çöpoğlu, “Birincisi girişimcilik. Bölgemizde çok sayıda teknopark var. Girişimciyi destekleyen bir devlet yaklaşımıyla hareket etmemiz gerekiyor. İkincisi yeşil dönüşüm. Kocaeli ihracatının önemli bir bölümü buradan gerçekleşiyor. Firmalarımızın yeşil dönüşümüne rehberlik etmeliyiz. Üçüncü başlığımız ise kırsal kalkınma” diye konuştu.

Ajansın tamamladığı ve devam eden projelerden örnekler de paylaşan Çöpoğlu, nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik merkezlerin önemine dikkat çekerek, “Üniversiteler dahi bu ihtiyacı görerek bize proje sunuyor. Sakarya Teknopark’ta kurulan Nitelikli İş Gücü Geliştirme Merkezi bunun somut bir örneği” ifadelerini kullandı. Kırsal kalkınma projelerine ilişkin örnekler veren Çöpoğlu, “Bolu’da unutulmaya yüz tutmuş Mengen peynirine coğrafi işaret kazandırdık ve üretim tesisi kurduk. Düzce ve Sakarya’da ise kooperatifler aracılığıyla fındığın işlenmesi ve markalaşmasını sağladık. Sakarya’daki Paralıköy Kooperatifi, yaklaşık 80 üyesiyle yılda 1000 ton üretim gerçekleştiriyor. Tüm bu çalışmalarla katma değerin köyde kalmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.