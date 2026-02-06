30 euroluk alışveriş muafiyeti resmen sona erdi

Bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı.

Karara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlük süreci başlatıldı.

Yayımlanan tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, belirli koşulları sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların, eşya için yaygın basitleştirilmiş usul talep etmeleri halinde başvurularının kabul edileceği hükme bağlandı.

Düzenlemenin yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.