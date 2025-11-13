30 yaş altı TOKİ başvuru şartları nelerdir? 18-30 yaş arası TOKİ başvuru yapabilir mi?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım 2025’te başladı. Başvuru süreci devam ederken, 18-30 yaş arasındaki gençler, “Anne babamın üzerine kayıtlı ev var, TOKİ’ye başvurabilir miyim?” sorusunu araştırıyor. Projede emeklilere yüzde 20, gençlere yüzde 20, üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, engellilere yüzde 5, şehit aileleri ve gazilere de yüzde 5 kontenjan ayrıldı. Peki, 30 yaş altı gençler için başvuru şartları neler, anne babasının üzerine ev olanlar başvuruda bulunabilir mi? İşte 30 yaş altı TOKİ başvurusu ile ilgili ayrıntılar ve şartlar.

30 yaş altı TOKİ başvuru şartları nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi kapsamında 18-30 yaş aralığındaki gençlerin, başvuru yapabilmesi için anne veya babaları üzerinde kayıtlı bir gayrimenkul bulunmaması gerektiğini açıkladı. Yani gençlerin “Genç” kategorisinden faydalanabilmesi için, ailelerinin tapuda konut sahibi olmaması şartı aranacak.

Buna göre, eğer 18-30 yaşındaki bir kişinin anne ya da babasının adıyla tapuda kayıtlı bir evi varsa, söz konusu genç devlet destekli konut programına bu kategoriden başvuru yapamayacak. Bu düzenlemenin temel amacı, devletin sağladığı konut fırsatlarının, hâlihazırda konut sahibi olmayan gençlere öncelikli olarak ulaşmasını garanti altına almak.

18-30 yaş arası TOKİ başvuru yapabilir mi?

-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek