31 banka ve aracı kurumlar faiz beklentilerini açıkladı

Matriks Haber’in 2026 Ocak ayı ve gelecek dönem faiz ve enflasyon beklentilerine ilişkin anket sonuçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bu ay gösterge faizi 150 baz puan indirerek yüzde 38,00 seviyesinden yüzde 36,50’ye çekeceği tahmin ediliyor.

Matriks Haber’in TCMB faiz anketine 31 aracı kurum ve banka ekonomisti katılım sağladı.

Ocak 2026 toplantısı için tahmin veren 29 ekonomistin 25’i, haftalık repo faizinin 150 baz puan indirileceği tahmininde birleşti. Ekonomistlerden 3’ü bu ay faizde 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı beklentisini dile getirirken, 1 ekonomist ise faizin sabit bırakılacağı görüşünü savundu. Faiz indirimi beklemeyen ekonomist ilk indirimin 150 baz puan ile Mart 2026 toplantısında alınacağı öngörüsünde bulundu.

Böylece bu ayki toplantıya ilişkin politika faizinde en yüksek tahmin yüzde 38,00 ile faizin sabit bırakılacağı, en düşük tahmin ise yüzde 36,50 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.

Ankete göre, borç alma ve borç verme faizinde de gösterge faiz paralelinde 150 baz puanlık indirim öngörülüyor.

TCMB faiz kararı beklentileri

Gelecek dönem beklentileri

Ekonomistler, yılın kalanındaki tüm toplantılarda faiz indirim kararı alınmasını bekliyor. 14 katılımcının yanıt verdiği “Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 14 ekonomistin 9’u 7 toplantıda, 3’ü 6 toplantıda, 1’i 5, 1’i ise 4 toplantıda indirime gidileceği tahmininde bulundu.

2026 yıl sonunda gösterge faizin yüzde 29,00’a düşürülmesi bekleniyor. 23 ekonomistin katıldığı ankette maksimum tahmin yüzde 31,00, minimum tahmin ise yüzde 26,00 oldu. Gelecek yıl sonu faiz öngörüsü ise yüzde 24 seviyesinde şekillendi. Ekonomistlerin beklenti aralığı ise yüzde 27,50 ila yüzde 16,00 gibi oldukça geniş bir bantta şekillendi.

Merkez Bankası, en son 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi yüzde 39,50’den yüzde 38,00’e indirmişti.

Banka, geçen yıl nisan toplantısında gerçekleştirdiği 350 baz puanlık faiz artırımı dışında, 5 toplantıda faiz indirim kararı almış ve toplamda faizi 1.050 baz puan düşürmüştü. 2025 yılı başında yüzde 45,00 olan haftalık repo faizi yüzde 38,00’e çekilmişti.

TCMB, 2026 yılında; 22 Ocak toplantısının ardından 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde olmak üzere toplam 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka’nın 2027 yılının ilk yarısına ilişkin faiz toplantı kararı tarihleri takviminde ise 21 Ocak 2027, 18 Mart 2027, 22 Nisan 2027 ve 10 Haziran 2027 tarihleri yer aldı.

2026 yılına ilişkin enflasyon raporu sunum tarihleri ise 12 Şubat, 14 Mayıs, 13 Ağustos ve 12 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Enflasyon beklentileri

Enflasyon tahminleri

Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,00 seviyesinde bulunuyor. Yıl sonu tahminlerinde en yüksek beklentiye sahip ekonomist yüzde 30,00 olurken, en düşük tahmin veren ekonomist ise yüzde 21,00 oldu.

2027 yıl sonu için enflasyonun yüzde 19,00’a gerileyeceği öngörülüyor. Aynı dönem için tahmin aralığı ise yüzde 15,00 ila yüzde 25,00 bandında oluştu.

Ekonomist beklenti ve değerlendirmeleri

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert, kademeli ve temkinli bakış açısını da koruyarak, 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek PPK toplantısında da 150 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüksek gördüklerinin altını çizdi.

Seda Güler Mert, Matriks Haber'e faiz beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mert, beklentilerden zayıf gelen Kasım ve Aralık 2025 TÜFE verilerinden sonra, aylık enflasyon trendinin ikinci ayında da yüzde 2’nin altında kaldığını ve TCMB’nin dikkat çektiği dağılım göstergelerine göre de medyan enflasyonun aralık ayında yüzde 2’nin altına gevşediğini belirterek, "Bu gelişmelerle, 2025 yılını yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşen bir yıllık tüketici enflasyonu ile bitirdik." dedi.

Yeni yıl itibarıyla devreye alınan zamları, bunların dinamik etkilerini ve gıda fiyat gelişmelerini takip ettiklerinin altını çizen Seda Güler Mert, "İlk topladığımız fiyatlara ve yaptığımız tahmine göre, Ocak ayı TÜFE’si aylık yüzde 4’e yakın, hatta az altında kalabilir. Bu durumda yıllık TÜFE yüzde 30’un altına gevşeyebilecek." diye konuştu.

Başekonomist Mert, diğer yandan TÜFE metodolojisinde yapılacak değişiklikler ve kullanılacak ağırlıkların önemli bir belirsizlik içerdiğinin altını çizerken, yine de TCMB’nin Ekim ve Aralık 2025 dönemlerindeki PPK kararları hatırlandığında, enflasyon eğiliminin ve rezerv gelişmelerinin izin verdiği ölçüde oluşan alanı kullanmak isteyebileceklerini ifade etti.

Mert, tüm bu nedenlerle kademeli ve temkinli bakış açısını da koruyarak, 22 Ocak’taki PPK toplantısında da benzer bir 150 baz puan faiz indirimi ihtimalini yüksek gördüklerini belirtti.