35 gemiye 94 milyon liralık ‘denizi kirletme’ cezası

İstanbul’da denizi kirlettikleri gerekçesiyle 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da denizi kirleten gemilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde denizlerin 24 saat takip altında tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Güvenlik kameraları, deniz gözetim sistemi ve ihbar takibi yoluyla yürütülen denetim çalışmaları 7 gün 24 saat devam etmektedir."