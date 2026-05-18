35 milyon dolar yatırımla kurulan Nuremma Gümrüklü Antrepo, dış ticarette potansiyeli artıracak

İZMİR / EKONOMİ

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeleri, büyük sanayi tesisleri ve limanları ile İzmir ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Aliağa, yeni bir tesise daha kavuştu. Aliağa’nın liman, sanayi ve dış ticaret potansiyeline katkı sunacak Nuremma Gümrüklü Genel Antrepo düzenlenen törenle hizmete açıldı. Aliağa limanlarına 10 kilometre mesafede bulunan, otoyol çıkış noktalarına yakınlığıyla stratejik bir konumda yer alan Nuremma Gümrüklü Antrepo’nun, bölgenin gümrük, liman ve lojistik operasyonlarında önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi hedefleniyor.

Lojistik zincire hizmet verecek

Açılışta konuşan Nuremma Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erdem, yatırımın yalnızca bir depolama alanı olmadığını, Aliağa’da limanlardan gümrüğe, ithalatçıdan ihracatçıya kadar geniş bir lojistik zincire hizmet edecek nitelikte planlandığını söyledi. Erdem, Aliağa’nın dış ticaret kapasitesinin her geçen gün arttığını ve bu büyümenin güçlü lojistik destek alanlarına duyulan ihtiyacı da beraberinde getirdiğini belirtti. Nuremma Antrepo’nun 13 bin metrekarelik 10 metre yüksekliğinde kapalı alan, 30 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 43 bin metrekare gümrüklü antrepo sahasına sahip olduğunu belirten Erdem, tesiste ayrıca 3 bin metrekare gümrüklü tehlikeli madde stoklama alanı ve bin metrekare gümrüklü soğuk hava alanı bulunduğunu söyledi. 35 milyon dolarlık yatırımla kurdukları tesisin tüm hollerinde yüksek güvenlik standartlarıyla tasarlanmış sprinkler sistem, sifonik su tahliye sistemi, raf sistemleri, yükleme rampaları ve yangın tesisatı bulunduğunu anlatan Erdem, 130 kamerayla 7 gün 24 saat kayıt alınan yüksek güvenlikli bir altyapı oluşturduklarını dile getirdi.

Ekosistemin güçlü bir parçası

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Enver Kök de Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nün son 20 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, bölgenin geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi. Sektörün gelişimi için çalıştıklarını ve bu yatırımla bölgenin iş hacminin ve ticaret potansiyelinin artıracağına inandıklarını belirten Nuremma A.Ş. Genel Koordinatörü Nurçin Erdem, “Aliağa’nın lojistik gücünü büyütecek her adım, yalnızca firmalarımız için değil, bölge ekonomisi için de değer yaratacaktır. Nuremma Antrepo olarak bu ekosistemin güçlü bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu.