365 günde 300 milyon lira borç ödedi

Savunma Bakan Yardımcılığı görevinden yerel seçimlerde aday gösterildiği Çorum’un Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Muhsin Dere, disiplinli çalışma, kurumsallaşma ve tasarruf uygulaması ile bir yılda borçsuz bir belediye meydana getirip milyonlarca liralık yeni yatırma girdi. Dere,” Başkanı olduğum ilçeme altyapı ve yol sorunu yaşatmayacak bunları çözeceğim” dedi.

Belediye Başkanlığı görevinde geçen bir yılı değerlendiren Başkan Dere, öncelikle Sungurlu Belediyesi’nin ilçedeki diğer kurumlar ile uyum içinde olmasını ardından da belediyenin çalışma ve yönetim anlayışını değiştirerek işe başladıklarını söyledi. Dere, “ Mutlu Belediye huzurlu Sungurlu sloganı ile öncelikle çalışanlarımız arasında asla ayrım yapmadan ama hepsinden verim alacak bir model geliştirerek içerde huzur ortamını sağladık” dedi.

Ödenecek borcumuz kalmadı

Sungurlu’da bir yandan halka hizmet ulaştırırken diğer yandan kucaklarında buldukları büyük bir borcu ödemek için tüm imkanlarını kullanarak yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini anlatan Dere, şöyle devam etti:

“ Türkiye’de yerel yönetimler maalesef iyi bir miras bırakmıyorlar. Bizde 300 milyon lira borçla bu belediyeyi devraldık. Yani bu borç merkez nüfusu 33 bin olan bir ilçe için büyük bir rakam. Çorum’un 13 ilçesinin tamamının borcunu toplasanız Sungurlu’nun borcu yapmıyor. Böyle bir yükle devraldık. Bir de bunun katlanan faizlerle her gün artmaya devam ettiğini düşünün. Bugün geldiğimiz noktada SSK, vergi, esnaflara olan borç hatta Belediye Meclis üyelerinin geçmiş yıllardan kalan borçları hepsi ödendi. Yani ben şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum 1 yılın sonunda belediyemizin vadesi geçmiş, faize girmiş bir kuruş borcu kalmadı tamamı ödendi” dedi.

Gelir getirecek çalışmalara öncelik verdik

Yine süreç içinde Belediye’ye gelir getirecek çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere,” Atıl durumda bulunan beton santralini çalışır hale getirdik. Ardından hemen ikinci beton Santralini kurarak satış yaptık. Parke Taş tesisimizi oluşturarak çalıştırmaya başladık buralardan ciddi bir gelirler elde ettik. Araç filomuzu yeniledik. İçme suyunda ciddi bir sıkıntı vardı 50 yıldır yenilenmeyen 212 km şebeke hattımıza el attık. 2026 sonuna kadar tamamını yenilenmiş olacak. Aynı zamanda bu kadar da yolun yapımını bitireceğiz. Yani ben bu şehrin altyapısını ve yollarının da tamamını yenileyeceğim. Artık Sungurlunun bunları bekleyecek tahammülü kalmadı. Temmuz ayında sıcak asfalt tesisimizde hizmete girecek. Sungurlu halkı ile el ele vererek ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir kent yapacağız” dedi