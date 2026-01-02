39 yıldır satıştaydı: Honda, efsane modelinin Türkiye satışlarını durdurdu

Honda fiyat listesinden Civic modelini kaldırdı. Uzun yıllardır Türkiye'de satışta olan, fanları bulunan Civic 2026 yılında satılmayacak.

2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanmaya başlamıştı.

Bu da fiyat politikaları üzerinde etkili olmuştu. Distribütörlerin fedakarlıklarıyla markalar bazı modellerini satışa sunarken bazı modeller de satıştan çekilmesi planlanıyordu.

Honda'da da Civic modelini satıştan kaldırmış oldu.

11 ayda 14 bin 688 araç sattı

Honda 2025 yılın 11 ayında toplamda 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirebilmişti. Japon rakiplerinden Toyota 80 bin 477 adet, Nissan ise 26 bin 899 adet satış yapmıştı.

Honda Civic'ler 1987 yılından bu yana ülkemizde kullanılıyor. 1996 modelinden itibaren tutulan Civic büyük seven kitlesine sahip.