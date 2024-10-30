“4 aydan bu yana süren daralmaya kasımda ‘dur’ diyeceğiz”

Kasım ayının geneline yayılan kampanyaların markalara ellerindeki stoku eritme, tüketicilere de ihtiyaçlarını uygun fiyata giderme imkânı sunduğuna dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Alım gücü giderek zayıflayan tüketici, gıda dışındaki ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalıyor. Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yönelik önlemlerin de etkisiyle temmuzdan bu yana üye markalarımızın büyük bölümünün adet satışlarında düşüş gözlemliyoruz. Dört aydır devam eden daralmaya kasımda ‘dur’ demek istiyoruz. Belli ürün gruplarında yüzde 25’ten yüzde 70’e varan oranlarda indirimlerin yapılacağı kasım kampanyalarıyla birlikte hem fiziki mağazalara hem de e-ticaret pazaryerlerine büyük bir canlılık gelmesini bekliyoruz” dedi.

Özellikle 11 Kasım’daki ‘bekarlar günü’ ve bu yıl 29 Kasım’a denk düşen ‘efsane Cuma’da alışverişin en üst noktaya ulaşacağı öngörüsünü paylaşan Öncel, kasımın e-ticaret hacminin zirve yaptığı ay olarak öne çıktığını vurguladı. Kasım 2023’te yıllık toplam e-ticaretin yüzde 12,5’inin kasım ayında gerçekleştiğini hatırlatan Öncel, “Geçen yıl “efsane cuma”ya denk düşen 24 Kasım e-ticaret hacminin en yüksek olduğu gün olmuştu. Kasımda toplam e-ticaret hacminin 500 milyar lirayı aşarak rekor tazeleyeceğini tahmin ediyoruz.”

Tüketicileri özellikle internet üzerinden yapacakları alışverişlerde siber dolandırıcılara karşı uyaran Öncel, alışverişlerini markanın ya da pazaryerinin resmi sitesinden yapmalarını, ödemelerini de gerekli güvenlik kontrollerini sağladıktan sonra gerçekleştirmelerini önerdi.