4 aylık enflasyon ile memur maaş zammı ne kadar olacak? 2026 Ocak memur memur emeklisi zam tahminleri

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammına dair sorgulamalar arttı. TÜİK tarafından paylaşılan Ekim ayı enflasyon datalarının ardından, 4 aylık enflasyon farkı kesinlik kazandı. Toplu sözleşme çerçevesinde 6 ayda bir zam alan memur ve emekliler, bu zamma ilaveten enflasyon farkı oranında artış alıyor. Ekim verisinin duyurulmasıyla beraber yeni maaş hesaplamaları da gündeme geldi. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte 2025 senesi için oluşan son tablo...

4 aylık enflasyon ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkı % 5 oldu. Memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı ise toplu sözleşme zammı eklendiğinde % 16,55 oldu.

Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi % 31-33 olarak güncellendi.

2026 Ocak memur memur emeklisi zam tahminleri

Yıl sonu enflasyon %31 olursa memur ve memur emeklilerine ocakta %18,70 zam yapılacaktır.

Yıl sonu enflasyonu %32 üzerinden gerçekleşirse memur ve emeklilere ocakta %19,60 oranında zam farkı doğacaktır. Yıl sonu %33 olursa memur ve emekliye %20,51 oranında zam oluşacaktır.