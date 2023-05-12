4 aylık makine ihracatı 10 milyar dolara dayandı

ANKARA/EKONOMİ

İhracat verilerini değerlendiren Makine İhracatçıları Birliği(MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bazı bölgelerde faizin yükseldiği ortamda bir çok ülkede makine imalatı ve dış ticaretinin daralmasının beklendiğini bildirdi.

Buna rağmen Türk üreticilerin farklı pazarlara erişim imkanları yanı sıra Rus ve Ukraynalı sanayicilerle kurduğu ilişkilerin katkısıyla bu genellemeye dahil olmayacağının altını çizen Karavelioğlu, bu yılı rakiplerinden daha verimli geçireceklerini söyledi.

Karavelioğlu, ilk 4 ayda ihracatta yüzde 7.4 artış olduğunu, Nisan’da ise Bayram tatili sebebiyle eksik çalışıldığı için Nisan’da ihracatın yüzde 7 gerilediğini anlattı.

OECD’nin Sistemik Riskler kategorisinin kendilerini de ilgilendirdiğini ancak ihracatçının bu kavramlar üzerine düşünmek yerine günlük sorunlarını çözmek için uğraştığını vurgulayan Karavelioğlu, “Küresel sanayideki yavaşlama ile makine ve teçhizat yatırımlarında gözle görülür bir düşüş olduğu bu dönemde, Rusya ve Ukrayna’nın kesintisiz artan makine talebiyle meşgul oluyoruz. Seçim gündemiyle artan belirsizlikleri arkada bırakacağımız vakitleri sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“İhracatçı enflasyonun yükünden kurtarılmalı”

Nisan'da Almanya, İtalya ve Fransa'ya makine ihracatında aylık bazda yüzde 12’nin üzerinde daralma olduğu bilgisini veren Karavelioğlu,

“İlk çeyreği küçük büyümelerle geçiren gelişmiş ülkelerin önümüzdeki 6 ay içinde büyümelerinin sıfır düzeyinde kalacağı öngörüsüyle, birçok ülke makine imalatı ve dış ticaretinin daralacağını tahmin ediyor” diye konuştu.

Karavelioğlu, Türk ihracatçısının ‘ihracatı zorlaştırıp, ithalatı kolaylaştıran uzun süreli TL politikasından’ zarar görmemesi halinde başarılı işlere imza atacağını vurguladı.

Karavelioğlu, bu yılın ikinci yarısının, döviz kurlarındaki yatay seyir nedeniyle enflasyonun tüm ağırlığının ihracatçıya yüklendiği ve artık sürdürülemez hale geldiği belli olan politikanın sona erdirilme gayretlerine sahne olacağı tahmininde bulundu.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 20’den fazla gerilemesinde makine sektöründen ziyade katma değeri düşük sektörlerin etkilendiğinin altını çizen Kutlu Karaveliğolu, “Döviz kurlarında hızla ve ekonomik dengelerle uyumlu bir oranda yaşanacak makul bir düzeltmenin, iç piyasadaki olası bir sıkılaşma sürecinde tüm ihracatçılarımızı rahatlatacak bir gelişme olacağını şimdiden söyleyebiliriz.” Şeklinde konuştu.

“Avrupa’nın sunduğu kredi, ithalat düşüklüğünü körüklüyor”

İmalat sanayinin son üç yılda risk alıp dünya ortalamasının 4 misli hızda yatırımlar yaparak kazandığı rekabet gücüne değinen Karavelioğlu, “Gelinen noktada büyük kârlar elde eden ithalatçıların baskısı altında kalınıyor. Bu durum hızla artan dış ticaret açığından da belli” dedi.

Makine ithalatının son 1 yılda yüzde 16.4 artarak 40.2 milyar dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaştığını söyleyen Karavelioğlu, “Artık makine sektörünün ortalama dış ticaret açığı ayda 1 milyar doların üzerinde diyebiliriz. Bu makas özellikle kurların yatay gittiği son dönemde açıldı ve dolar kuru ortalamasının 19 TL’nin altında olduğu Mart ayında 1,6 milyar dolara ulaştı. Bu yönelimin sadece ucuz Asya ülkeleriyle sınırlı olmaması ve sanayicilerimizin normalde çoğu işletme için pahalı sayılan Batı mallarına ilgisinin özellikle son 6 ayda artması, hem içerideki fiyatlarda bir sorun oluştuğunu hem de imalatçıların her şeye rağmen kur riski taşıyan uzun vadeli kredi imkânlarının peşinden gittiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.