4 bebek giyim ürünü için toplatma kararı alındı
Ticaret Bakanlığı, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzını yasakladı ve ürünler hakkında toplatma kararı verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında güvensiz olduğu tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından yapılan açıklamada, denetimler sonucunda söz konusu ürünlerde bulunan küçük aksesuarların kolayca ayrılabildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Kaplan, küçük aksesuarların kolayca ayrılmasının bebekler açısından boğulma ve yaralanma riski oluşturduğunu bildirdi.
Bu nedenle 4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Ticaret Bakanlığının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşılabiliyor.
Çocuklarımızın güvenliği ve tüketicilerimizin korunması için piyasayı titizlikle takip ediyor, en küçük riske dahi göz yummuyoruz.— Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) August 20, 2026
Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve… pic.twitter.com/jICdQaN1Nw